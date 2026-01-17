Ο Αναστασόπουλος για το πρόγραμμα μεταφοράς μαθητών στη Μεσσηνία

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας έχουν ολοκληρώσει τον προγραμματισμό των δρομολογίων και στην επόμενη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής αναμένεται να εγκριθούν οι όροι δημοπράτησης του διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού 7.456.213 ευρώ. Το πρόγραμμα αφορά τη μεταφορά των δικαιούμενων μαθητών για τα σχολικά έτη 2025–2026 και 2026–2027.

Ο αντιπεριφερειάρχης διευκρίνισε ότι η έγκριση των όρων δεν προχώρησε στη συνεδρίαση της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου, προκειμένου να γίνουν βελτιώσεις στον σχεδιασμό. Οι αλλαγές αφορούν κυρίως τη μεταφορά μαθητών ειδικών σχολείων, όπως το Ειδικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό, το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Καλαμάτας.

Ειδικά για το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Καλαμάτας αποφασίστηκε η μεταφορά των μαθητών από την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή να γίνεται με ταξί, όπως ισχύει και για τα υπόλοιπα ειδικά σχολεία.