Εργα ύψους 25,3 εκατ. ευρώ σε Κόρινθο και Λουτράκι

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε χθες στα γραφεία της ΠΕ Κορινθίας, με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού και τη συμμετοχή του Δημάρχου Κορινθίων Νίκου Σταυρέλη και του Δημάρχου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Γιώργου Γκιώνη.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Περιφέρεια, κεντρικό αντικείμενο της συνάντησης ήταν η πορεία και η ωριμότητα των έργων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) που υλοποιούνται σε συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τους δύο Δήμους, συνολικού προϋπολογισμού 25,3 εκατ. ευρώ. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκε αναλυτικά η πρόοδος των παρεμβάσεων, η ετοιμότητα των φακέλων, καθώς και τα επόμενα βήματα που οδηγούν σε εντάξεις έργων και στη διενέργεια ουσιαστικών διαγωνιστικών διαδικασιών.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις κοινωνικές δράσεις και πρωτοβουλίες που εντάσσονται στο πλαίσιο της ΒΑΑ, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη στήριξη ευάλωτων ομάδων και του συνόλου των πολιτών στις περιοχές της Κορίνθου και του Λουτρακίου.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ανέφερε: «Είχα τη χαρά να υποδεχθώ εδώ στα γραφεία της ΠΕ Κορινθίας τους Δημάρχους Νίκο Σταυρέλη και Γιώργο Γκιώνη όπου προχωρήσαμε σε μια πολύ ουσιαστική και παραγωγική συζήτηση. Εστιάσαμε κυρίως στην πρόοδο των έργων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης που υλοποιεί η Περιφέρεια σε συνεργασία με τους δύο Δήμους στην ευρύτερη περιοχή. Διαπιστώσαμε την ωριμότητα των έργων και των πρωτοβουλιών που έχουν δρομολογηθεί, με απτά αποτελέσματα που σύντομα θα οδηγήσουν σε εντάξεις έργων και ουσιαστικούς διαγωνισμούς.

Παράλληλα, συζητήσαμε διεξοδικά για τις κοινωνικές δράσεις και τις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται σε σταθερή βάση, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων και όλων των πολιτών. Και οι δύο Δήμαρχοι έχουν καταβάλει σημαντική προσπάθεια και τους ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο, ώστε σύντομα να έχουμε το σύνολο των έργων και των παρεμβάσεων ενταγμένο σε συγκεκριμένο και υλοποιήσιμο πλαίσιο».