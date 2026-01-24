Συνεδρίασε το Συντονιστικό της ΠΕ Μεσσηνίας: Επιφυλακή για παγετό και χιονοπτώσεις

Με θέμα “την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού με την κωδική ονομασία «Βορέας 2», ενόψει της χειμερινής περιόδου, συνεδρίασε, χθες Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, υπό την προεδρία του αντιπεριφερειάρχη Στάθη Αναστασόπουλου.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Π.Ε., στην παρέμβασή του ο αντιπεριφερειάρχης, αφού ευχαρίστησε τα μέλη του συντονιστικού για την παρουσία τους, τόνισε την σπουδαιότητα του θέματος της συνεδρίασης, ενόψει της χειμερινής περιόδου, αλλά και την ανάγκη συνεργασίας των εμπλεκομένων φορέων για την αντιμετώπιση τυχόν φαινομένων χιονοπτώσεων. Αναφέρθηκε στην ετοιμότητα της Π.Ε. Μεσσηνίας για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτων φαινομένων, τόσο με δικά της μέσα όσο και με ενεργές εργολαβίες.

Μεταξύ των άλλων, επίσης, τονίστηκαν στη συνεδρίαση: Η ετοιμότητα των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας που εμπλέκονται σε αυτές τις δράσεις (συντήρηση εξοπλισμού και

μηχανημάτων, ανάθεση και καταμερισμός αρμοδιοτήτων, εξουσιοδοτικές πράξεις κλπ.). Η διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων σε επίπεδο Περιφέρειας για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών. Ο συντονισμός δράσεων Πολιτικής Προστασίας λοιπόν φορέων (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, ΕΚΑΒ κλπ.), για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού. Η αξιοποίηση των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Περιφέρειας, σε δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο περιφερειακός συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Λάμπρος Τζούμης μέσω τηλεδιάσκεψης, ο διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Μεσσηνίας, εκπρόσωποι του 9ου Συντάγματος Πεζικού, της 120 ΠΕΑ, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας, του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας, της Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας, των Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης, Δυτικής Μάνης και Οιχαλίας, ο προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Μεσσηνίας, εκπρόσωπος της “Μορέας Α.Ε”, του Νοσοκομείου Καλαμάτας, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, της Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών 4χ4 Μεσσηνίας, της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και του Εθελοντικού Συλλόγου Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Μεσσηνίας, καθώς και αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας Μεσσηνίας και Τριφυλίας και Τεχνικών Υπηρεσιών.