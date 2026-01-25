Αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής: Εργα 1,2 εκ. ευρώ για οδική ασφάλεια και αντιπλημμυρική προστασία

Αποφάσεις με αναπτυξιακό και λειτουργικό αποτύπωμα έλαβε η Περιφερειακή Επιτροπή, η οποία συνεδρίασε υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Χρήστου Λαμπρόπουλου.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ, που αφορούν τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, την αντιπλημμυρική προστασία, αλλά και κρίσιμες παρεμβάσεις σε αστικές και παράκτιες περιοχές της Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε ο οριστικός ανάδοχος για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση Επαρχιακής Οδού Νο 18 (από Ι/Κ 19Α προς Προσύμνη)», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ με ΦΠΑ, ενισχύοντας την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα ενός σημαντικού οδικού άξονα.

Παράλληλα, η Επιτροπή ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου σήμανσης και ασφάλισης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κορινθίας, επίσης προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, με στόχο την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των κινδύνων για οδηγούς και πεζούς.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στην αντιπλημμυρική θωράκιση, με την έγκριση της δημοπράτησης του έργου «Λήψη μέτρων για την αντιπλημμυρική προστασία οικισμών και έργων υποδομής της Π.Ε. Αρκαδίας», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, από πιστώσεις του Π.Π.Α. Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Επιπλέον, εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας σε τμήμα της επαρχιακής οδού Λεωνίδιο – Τσιταλία», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, ενισχύοντας την ασφάλεια σε ένα απαιτητικό οδικό τμήμα της Αρκαδίας.

Στο ίδιο πλαίσιο συνεργασιών και στοχευμένων παρεμβάσεων, η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε την προγραμματική σύμβαση για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της ακτής στα Λιμανάκια Αγίου Αιμιλιανού, καθώς και τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νεμέας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την «Ανάπλαση του κέντρου της Νεμέας».

Ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος τόνισε: «Με συγκεκριμένες αποφάσεις και ώριμα έργα, προχωρούμε στην υλοποίηση παρεμβάσεων που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες: οδική ασφάλεια, προστασία από φυσικούς κινδύνους και βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Η Περιφερειακή Επιτροπή λειτουργεί με ταχύτητα, συνεργασία και καθαρό στόχο την αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Περιφερειακής Αρχής και του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού».