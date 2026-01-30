Πτωχός για συμβολή του ΕΣΠΑ στην Πελοπόννησο

Το ΕΣΠΑ ως καθοριστικό εργαλείο για την αλλαγή της Πελοποννήσου και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών επεσήμανε ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός κατά τη διάρκεια διήμερης εκδήλωσης στο Ναύπλιο.

Στην παρέμβασή του, ο περιφερειάρχης σημείωσε ότι η Περιφέρεια σχεδιάζει μεθοδικά και υλοποιεί με συνέπεια έργα που αγγίζουν κάθε πτυχή της ζωής, από την υγεία και την παιδεία έως τις υποδομές και την επιχειρηματικότητα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Δημήτρης Πτωχός υπογράμμισε τη στενή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, τονίζοντας ότι τα αποτελέσματα των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων είναι πλέον ορατά σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

Ο περιφερειάρχης παρουσίασε την πορεία του Περιφερειακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021–2027», αναφέροντας ότι οι προσκλήσεις έχουν φτάσει στο 127% του προϋπολογισμού και η απορρόφηση στο 36%. Όπως εξήγησε, η πρόκληση παραμένει η γρήγορη και αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων ώστε να μετατρέπονται σε έργα με χειροπιαστό αποτέλεσμα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Δημήτρης Πτωχός αναφέρθηκε σε σημαντικά έργα στην Αργολίδα, όπως η αποκατάσταση των κατολισθήσεων στο Μονοπάτι της Αρβανιτιάς και η αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους. Παράλληλα, καλωσόρισε τον διευθυντή της DG REGIO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Nicola De Michelis, ο οποίος διαπίστωσε από κοντά την πρόοδο των έργων στην περιοχή.

Το έργο του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, αποτελεί τη βάση για τη μείωση των ανισοτήτων και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, συμβάλλοντας ενεργά στον ευρωπαϊκό διάλογο για την Πολιτική Συνοχής.