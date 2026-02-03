Βράβευση του chatbot Thèa για την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Το βραβείο αφορά την καινοτόμο εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την COSMOTE και λειτουργεί ως ψηφιακό εργαλείο εξυπηρέτησης επισκεπτών, απαντώντας σε ερωτήματα χρηστών και συνδυάζοντας πληροφορίες από την επίσημη πλατφόρμα Visit Peloponnese.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε παρουσία στελεχών της αγοράς, της πολιτικής, της ακαδημαϊκής κοινότητας και του οικοσυστήματος τεχνολογίας και δεδομένων.

Το βραβείο παρέλαβε ο εντεταλμένος σύμβουλος Μεταφορών και Επικοινωνιών Αναστάσιος Γανώσης, ο οποίος ανέφερε:

«Το βραβείο αυτό αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την πορεία μας ως περιφερειακή αρχή. Από την αρχή της θητείας μας, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός έθεσε ένα σαφές στρατηγικό πλαίσιο, με επίκεντρο την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την ουσιαστική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Το Thèa αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της στρατηγικής στην πράξη».

Στη σημασία της διάκρισης για τον τουρισμό και την ψηφιακή μετάβαση της Περιφέρειας αναφέρθηκε και ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας, δηλώνοντας:

«Η διάκριση του Thèa αποδεικνύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη, βελτιώνοντας την εμπειρία του επισκέπτη και ενισχύοντας τον τρόπο με τον οποίο προβάλλουμε και διαχειριζόμαστε τον προορισμό Πελοπόννησος. Η εφαρμογή αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας ανανέωσης των ψηφιακών πολιτικών της Περιφέρειας, ενισχύοντας την εξωστρέφεια, τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών και τη σύνδεση της τεχνολογίας με τις ανάγκες των επισκεπτών και των τοπικών κοινωνιών».