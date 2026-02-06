Σε διεθνή εκδήλωση στη Λιμόζ η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Στη διεθνή εκδήλωση Salon Passion Voyages στο αεροδρόμιο της Λιμόζ στη Γαλλία, στις 30 και 31 Ιανουαρίου 2026, συμμετείχε η Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσω του Visit Peloponnese, στο πλαίσιο παρουσίασης του νέου ταξιδιωτικού προγράμματος «Grèce du Sud – Trésors d’art et de nature».

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε από τη FITOUR Voyages και αφορά αποκλειστικά την Περιφέρεια Πελοποννήσου, προβάλλοντας τον προορισμό ως ενιαίο σύνολο εμπειριών. Η Salon Passion Voyages συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα ταξιδιωτικά γεγονότα της κεντρικής Γαλλίας και απευθύνεται στο ευρύ καταναλωτικό κοινό, με περίπου 2.000 προσκεκλημένους επισκέπτες από το πελατολόγιο του tour operator.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης παρουσιάστηκε η νέα απευθείας πτήση charter Athens – Limoges – Athens, η οποία ξεκινά στις 20 Μαΐου 2026 και θα εκτελείται σε εβδομαδιαία βάση έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, δημιουργώντας σταθερή αεροπορική σύνδεση της περιοχής της Λιμόζ με την Ελλάδα. Το ταξιδιωτικό πρόγραμμα καλύπτει και τις πέντε Περιφερειακές Ενότητες της Πελοποννήσου, συνδέοντας την πολιτιστική κληρονομιά και τα φυσικά τοπία με αυθεντικές εμπειρίες.

Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε επίσημη παρουσίαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη γαλλική γλώσσα, σε συνεδριακό χώρο εντός του αεροδρομίου, παρουσία περίπου 80 προσκεκλημένων της FITOUR Voyages.

Παράλληλα, το περίπτερο της Περιφέρειας λειτούργησε καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου, με διανομή προωθητικού υλικού και συνεχή ενημέρωση των επισκεπτών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τουλάχιστον 1.500 επισκέπτες ήρθαν σε άμεση επαφή με το περίπτερο.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις με εκπροσώπους της FITOUR Voyages για την επέκταση των απευθείας αεροπορικών συνδέσεων και το 2027 σε επιπλέον προορισμούς, μεταξύ των οποίων και η Καλαμάτα, με αναφορές σε αεροδρόμια της γαλλικής επαρχίας όπου ο tour operator διατηρεί ενεργή παρουσία.

Σε δήλωσή του, ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Πελοποννήσου Θάνος Μιχελόγγονας σημείωσε ότι «η παρουσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη γαλλική αγορά, μέσω του Visit Peloponnese, εντάσσεται σε μια στοχευμένη στρατηγική εξωστρέφειας και ουσιαστικής διασύνδεσης με ώριμες ευρωπαϊκές αγορές», προσθέτοντας ότι η νέα απευθείας αεροπορική σύνδεση «δημιουργεί τις προϋποθέσεις για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου».