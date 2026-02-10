Αιμοδοσία των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας

Η εθελοντική δράση οργανώνεται σε συνεργασία με την μονάδα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Καλαμάτας,
Το Δ.Σ. του Συλλόγου καλεί τα μέλη του “να βοηθήσουν σε αυτή την κοινωνική δράση, προσφέροντας λίγο από το αίμα τους”.
Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026 16:09
Αιμοδοσία των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας ΜεσσηνίαςΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιεί ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας αύριο Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου, στις πρώην σχολές Παπαφλέσσα.
