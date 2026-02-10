eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026

Αιμοδοσία των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας

Εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιεί ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας αύριο Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου, στις πρώην σχολές Παπαφλέσσα.

Η εθελοντική δράση οργανώνεται σε συνεργασία με την μονάδα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Καλαμάτας,
Το Δ.Σ. του Συλλόγου καλεί τα μέλη του “να βοηθήσουν σε αυτή την κοινωνική δράση, προσφέροντας λίγο από το αίμα τους”.

