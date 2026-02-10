Αιμοδοσία των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας

Η εθελοντική δράση οργανώνεται σε συνεργασία με την μονάδα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Καλαμάτας,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου καλεί τα μέλη του “να βοηθήσουν σε αυτή την κοινωνική δράση, προσφέροντας λίγο από το αίμα τους”.