5,3 εκ. ευρώ για το 1ο Ειδικό Σχολείο Καλαμάτας

Νέο κύκλο παρεμβάσεων ύψους 8.000.000 ευρώ για τη δημιουργία, επέκταση και τον εκσυγχρονισμό σχολικών μονάδων ανακοίνωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Συγκεκριμένα, σε συνέχεια των έργων σχολικής στέγης, αρχικού προϋπολογισμού άνω των 21,8 εκατ. ευρώ, που εγκρίθηκαν και εντάχθηκαν με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2021-2027, έρχεται η νέα πρόσκληση, μέσω ΕΣΠΑ και με χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ, να προστεθεί σε έργα όπως, μεταξύ των οποίων το 1ο Ειδικό Σχολείο Καλαμάτας – €5.330.458,28.

Τα υπόλοιπα έργα είναι σε 3ο Δημοτικό & 3ο Νηπιαγωγείο Ξυλοκάστρου – €5.850.000,00, το 6ο Δημοτικό & 7ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης – €6.120.000,00, το Σχολικό συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο) – €4.500.000,00.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Περιφέρεια, στο ευρύτερο πλέγμα κοινωνικών και εκπαιδευτικών υποδομών εντάσσονται και ο Παιδικός Σταθμός Μολάων (1.382.421,64 €) καθώς και ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Τρίπολης (1.273.555,53 €), ενισχύοντας συνολικά τη στήριξη της οικογένειας και της προσχολικής αγωγής στην Πελοπόννησο.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν ουσιαστικά την εκπαιδευτική υποδομή, με κατασκευή νέων σχολικών κτιρίων, ειδικών σχολείων και νηπιαγωγείων, σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας, προσβασιμότητας και ενεργειακής απόδοσης.

Ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός ανέφερε: «Με διαδοχικές εντάξεις, ώριμες μελέτες και αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου, η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαμορφώνει ένα συνεκτικό πλέγμα παρεμβάσεων που επενδύει ουσιαστικά στη γνώση και στο μέλλον των παιδιών της. Τις σχολικές υποδομές τις αντιμετωπίζουμε ως έργα κοινωνικής ισότητας, αξιοπρέπειας και αναπτυξιακής προοπτικής. Κάθε νέο σχολείο, κάθε σύγχρονη αίθουσα, κάθε προσβάσιμο κτίριο σημαίνει ίσες ευκαιρίες μάθησης για όλα τα παιδιά, όπου κι αν ζουν».