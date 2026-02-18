Εκμάθηση παραδοσιακής υφαντικής στο Γεράκι Λακωνίας

Μαθήματα εκμάθησης της παραδοσιακής υφαντικής τέχνης στο Γεράκι Λακωνίας για την εαρινή περίοδο 2026 ξεκινούν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γερονθρών σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Δήμο Ευρώτα και τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ «Πάρνωνας ΑΕ».

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης «Λειτουργία Πειραματικής Δομής Διδασκαλίας Υφαντικής Τέχνης» και στοχεύει στη διατήρηση της παράδοσης των Γερακίτικων υφαντών.

Τα μαθήματα θα γίνονται στο ισόγειο του Δημοτικού Ξενώνα Γερακίου κάθε Σάββατο και Κυριακή σε πρωινό και απογευματινό πεντάωρο τμήμα, ενώ κάθε κύκλος έχει διάρκεια 120 ωρών.

Σε δήλωσή του ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός επεσήμανε ότι η συνέχιση του προγράμματος αποτελεί επένδυση στον πολιτισμό και στην τοπική κοινωνία, ενώ ο αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης ανέφερε ότι η δομή έχει καθιερωθεί ως θεσμός με ουσιαστικό πολιτιστικό και κοινωνικό αποτύπωμα και εξασφαλίζει τη συμμετοχή νέων ανθρώπων στην τέχνη της υφαντικής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026 με αποστολή ηλεκτρονικά, στο ΚΕΠ Γερακίου ή στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας στη Σπάρτη.

Λόγω περιορισμένων θέσεων προτεραιότητα θα δοθεί σε κατοίκους Γερακίου ηλικίας 18 έως 45 ετών, ενώ ο εξοπλισμός και τα νήματα παρέχονται δωρεάν στους συμμετέχοντες.