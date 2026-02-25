Εγκριση έξι δημοπρατήσεων από την Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου: 2,48 εκατ. ευρώ για έργα συντήρησης οδικού δικτύου

Οι παρεμβάσεις αφορούν αποκατάσταση φθορών σε κρίσιμα σημεία του δικτύου, βελτίωση της οδικής ασφάλειας και εργασίες πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων με στόχο την προστασία υποδομών και κατοίκων.

Ειδικότερα εγκρίθηκαν οι διαδικασίες δημοπράτησης για τα ακόλουθα έργα:

• Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του οδικού δικτύου στην ΠΕ Αργολίδας (παράκαμψη Λυγουριού), προϋπολογισμού 600.000 ευρώ.

• Αντιπλημμυρικά έργα στην ΠΕ Αργολίδας 2025, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.

• Ασφαλτόστρωση και συντήρηση του οδικού δικτύου στην ΠΕ Αργολίδας 2026, προϋπολογισμού 450.000 ευρώ.

• Άμεση αποκατάσταση βλαβών του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της ΠΕ Κορινθίας έτους 2026, προϋπολογισμού 330.000 ευρώ.

• Καθαρισμός ρεμάτων και χειμάρρων και συντήρηση αντιπλημμυρικών υποδομών στην ΠΕ Κορινθίας έτους 2026, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ.

• Συντήρηση, αποκατάσταση και βελτίωση τεχνικών έργων στο οδικό δίκτυο των Δήμων Ανατολικής Μάνης και Ευρώτα στην ΠΕ Λακωνίας, προϋπολογισμού 600.000 ευρώ.

Ο πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής και αναπληρωτής περιφερειάρχης Πελοποννήσου Χρήστος Λαμπρόπουλος δήλωσε ότι οι δημοπρατήσεις εντάσσονται στον συνολικό σχεδιασμό της Περιφέρειας με έμφαση στη συντήρηση του οδικού δικτύου και στην αντιπλημμυρική προστασία, επισημαίνοντας ότι η πρόσφατη κακοκαιρία ανέδειξε τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης παρέμβασης για την προστασία των υποδομών και των τοπικών κοινωνιών.