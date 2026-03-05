Μάκαρης κατά των εξορύξεων στη Νότια Πελοπόννησο

Κατά των εξορύξεων στη Νότια Πελοπόννησο τάχθηκε ο Μανώλης Μάκαρης, στη συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, θέτοντας ζήτημα οικονομικού οφέλους, περιβαλλοντικού ρίσκου και «γκρίζων ζωνών» στα κυριαρχικά δικαιώματα.

Ο επικεφαλής της παράταξης «Πρώτα η Πελοπόννησος» έθεσε ερωτήματα προς την περιφερειακή αρχή για τις συμβάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στα οικόπεδα νότια της Πελοποννήσου, επισημαίνοντας ότι οι πανηγυρισμοί της διοίκησης Πτωχού δεν συνοδεύονται από συγκεκριμένα στοιχεία.

Σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, ζήτησε ποσοτικοποίηση του οφέλους. Όπως ανέφερε, το περιφερειακό τέλος 5% υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, τα οποία μπορούν να περιοριστούν μέσω λογιστικών πρακτικών.

Για τα εθνικά δικαιώματα, επικαλέστηκε δημόσιες καταγγελίες του πρώην πρωθυπουργού Αντώνης Σαμαράς και κάλεσε τον περιφερειάρχη να απαντήσει αν υπάρχουν ρήτρες που αμφισβητούν την ελληνική δικαιοδοσία σε ΑΟΖ ή υφαλοκρηπίδα, σε περίπτωση εμπλοκής τρίτων χωρών.

Στο περιβαλλοντικό πεδίο, έκανε λόγο για κίνδυνο στο brand name της Μεσσηνίας και της Λακωνίας. Επισήμανε ότι ένα ατύχημα σε υπεράκτια γεώτρηση μεγάλου βάθους θα είχε επιπτώσεις σε τουρισμό και αλιεία, ενώ δεν έχει παρουσιαστεί κοστολογημένο σχέδιο αποζημιώσεων.

Στη δευτερολογία του, ο Μανώλης Μάκαρης μίλησε για «στρατηγική αντίφαση», σημειώνοντας ότι η Περιφέρεια εμφανίζεται υπέρμαχος της κλιματικής ουδετερότητας, ενώ ταυτόχρονα στηρίζει επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα με ορίζοντα δεκαετιών. Αναφέρθηκε επίσης στο «Πλάνο Β», υποστηρίζοντας ότι φέρνει τις εξορύξεις πλησιέστερα στις ακτές Μεσσηνίας και Λακωνίας χωρίς προηγούμενο διάλογο με δήμους και τοπικές κοινωνίες.

Η παράταξη «Πρώτα η Πελοπόννησος» δηλώνει ότι είναι κατά των εξορύξεων στα οικόπεδα της Νότιας Πελοποννήσου και ζητεί πλήρη δημοσιοποίηση των οικονομικών και περιβαλλοντικών φακέλων, δεσμευτικές εγγυήσεις για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων και δημόσιο διάλογο σε κάθε δήμο που επηρεάζεται πριν από οποιαδήποτε γεώτρηση.