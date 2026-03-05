Εργα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στη Μεσσηνία

Ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες το έργο «Μέτρα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας υπεραστικών οδών ΠΕ Μεσσηνίας», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και έχει προϋπολογισμό 3.115.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλου, τις τελευταίες ημέρες ξεκίνησαν οι εργασίες διαγράμμισης στα τμήματα του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου όπου είχε τοποθετηθεί νέος αντιολισθηρός ασφαλτοτάπητας. Οι εργασίες ακολούθησαν τις πρόσφατες βροχοπτώσεις και πραγματοποιούνται σε σημεία του οδικού δικτύου όπου είχαν προηγηθεί παρεμβάσεις.

Παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν κατά θέσεις στην εθνική οδό Τσακώνα – Καλό Νερό, στην 82η εθνική οδό Καλαμάτα – Πύλος στο τμήμα Ριζόμυλος – Στενωσιά, στην 9η εθνική οδό Κυπαρισσία – Μεθώνη στην περιοχή Στόμιο, στην 7η εθνική οδό Καλαμάτα – Αλλαγή στο τμήμα Ασπρόχωμα – Χριστοφιλαίικα και στην 9η επαρχιακή οδό Ριζόμυλος – Κορώνη στην περιοχή Βουνάρια.

Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη και το έργο «Έργα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Περιφέρειας Πελοποννήσου», προϋπολογισμού 45 εκατ. ευρώ. Το έργο παρεμβαίνει σε όλη την Περιφέρεια. Στη Μεσσηνία ολοκληρώθηκαν πρόσφατα ασφαλτοστρώσεις κατά θέσεις στην 9η εθνική οδό στο τμήμα Χώρα – Αμπελόφυτο, ενώ εργασίες πραγματοποιούνται και στην 24η επαρχιακή οδό στο τμήμα Λάμπαινα – Αρσινόη.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητας του δικτύου. Οι εργασίες συμβάλλουν στην ασφαλέστερη κυκλοφορία και στη διευκόλυνση των μετακινήσεων στις περιοχές όπου πραγματοποιούνται.