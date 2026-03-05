Συνάντηση Πτωχού με Παπαθανάση: Στο επίκεντρο η διεκδίκηση πόρων για την Πελοπόννησο

Συνάντηση εργασίας για την υπερδέσμευση πόρων του ΕΣΠΑ με στόχο την επιτάχυνση ώριμων έργων και την ενίσχυση των επενδύσεων στην Πελοπόννησο πραγματοποιήθηκε προχθές Τρίτη 3 Μαρτίου στην Αθήνα μεταξύ του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση και του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας , στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η αυξημένη ζήτηση που καταγράφεται για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, καθώς μεγάλος αριθμός επιχειρηματικών προτάσεων έχει κατατεθεί στο πλαίσιο των σχετικών προσκλήσεων. Για τον λόγο αυτό εξετάστηκε η δυνατότητα υπερδέσμευσης πόρων, ώστε να υποστηριχθούν περισσότερα επενδυτικά σχέδια και να ενισχυθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις στην Περιφέρεια.

Όπως επισημάνθηκε στη συνάντηση, η υψηλή ωριμότητα μελετών και η ταχύτητα υλοποίησης έργων από την Περιφέρεια Πελοποννήσου συμβάλλουν στην απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για διεύρυνση του χρηματοδοτικού πλαισίου.

Παράλληλα έγινε αναφορά στο νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και σε πρόσθετα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν συμπληρωματικά. Συζητήθηκαν επίσης ανάγκες που έχουν προκύψει από τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα, με έμφαση στην άμεση χρηματοδότηση για την αποκατάσταση πληγεισών υποδομών.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός ανέφερε ότι η Περιφέρεια κινείται με συγκεκριμένο σχέδιο και σαφείς αναπτυξιακές προτεραιότητες, διεκδικώντας πόρους για έργα και παρεμβάσεις με μετρήσιμο κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτέλεσμα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η γενική γραμματέας ΕΣΠΑ Βασιλική Παντελοπούλου, ο γενικός γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Βασίλης Σιαδήμας και η γενική γραμματέας Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Κατερίνα Οικονόμου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επιβεβαιώθηκε η κοινή στόχευση για την πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων προς όφελος της ανάπτυξης της Πελοποννήσου.