Η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε τουριστική έκθεση στο Μόναχο

Στη διεθνή τουριστική έκθεση f.re.e – The Travel and Leisure Fair, που πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2026 στο Messe München, συμμετείχε με αυτόνομο περίπτερο η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η f.re.e 2026 προσέλκυσε περισσότερους από 130.000 επισκέπτες και φιλοξένησε πάνω από 900 εκθέτες από 50 χώρες, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις στη Γερμανία για ταξίδια, caravanning, camping και δραστηριότητες υπαίθρου. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε παράλληλα με τις διοργανώσεις IMOT και Munich Auto Days.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, το περίπτερο της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο Hall B4 επισκέφθηκαν χιλιάδες επισκέπτες, οι οποίοι ενημερώθηκαν για παραθαλάσσιους προορισμούς, πολιτιστικές διαδρομές, πεζοπορικές εμπειρίες και τη γαστρονομία της περιοχής. Στο πλαίσιο της συμμετοχής διανεμήθηκε έντυπο υλικό στα γερμανικά, ενώ η παρουσία γερμανόφωνου στελέχους ενίσχυσε την επικοινωνία με το κοινό.

Τη συμμετοχή της Περιφέρειας πλαισίωσε ως συνεκθέτης η Μαίναλον ΚοινΣΕπ μέσω του Βασίλη Παλιάκη, παρουσιάζοντας τη δυναμική της Πελοποννήσου στον τομέα του εναλλακτικού και βιώσιμου τουρισμού, με έμφαση στις πιστοποιημένες πεζοπορικές διαδρομές και στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ιδιαίτερη σημασία έχει η παρουσία της Περιφέρειας στη γερμανική αγορά, καθώς το 2026 ενισχύεται η αεροπορική συνδεσιμότητα με απευθείας πτήσεις προς το Αεροδρόμιο Καλαμάτας από γερμανικά αεροδρόμια, μέσω των αεροπορικών εταιρειών Condor, Eurowings και Discover Airlines. Οι ενισχυμένες συνδέσεις αναμένεται να διευκολύνουν την πρόσβαση των Γερμανών επισκεπτών στην Πελοπόννησο και να δημιουργήσουν προοπτικές για αύξηση των τουριστικών ροών.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης το περίπτερο της Περιφέρειας επισκέφθηκαν η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Γερμανίας Νικολέτα Λεκανίδη, καθώς και εκπρόσωποι του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου και του Ελληνικού Προξενείου στο Μόναχο.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας ανέφερε: «Η f.re.e αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις για το outdoor και τον εναλλακτικό τουρισμό στη Γερμανία — τομείς στους οποίους η Πελοπόννησος διαθέτει σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Μέσα από την προβολή των θεματικών διαδρομών μας ενισχύουμε την ταυτότητα της Πελοποννήσου ως προορισμού τεσσάρων εποχών, που ανταποκρίνεται πλήρως στο προφίλ του Γερμανού ταξιδιώτη. Η συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη f.re.e 2026 εντάσσεται σε έναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό ενίσχυσης της εξωστρέφειας, βάσει του οράματος του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού».