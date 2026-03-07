Ανησυχία για τη διάβρωση στην παραλιακή ζώνη Αίπειας

Συνάντηση για τη διάβρωση στην παραλιακή ζώνη της Αίπειας είχε ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος προχθές Πέμπτη 5 Μαρτίου με ιδιοκτήτες ακινήτων της περιοχής του Αγίου Ανδρέα της κοινότητας Λογγάς.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην περιοχή, με αντικείμενο τα προβλήματα αντιδιαβρωτικής προστασίας που έχουν εμφανιστεί στο παραλιακό μέτωπο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ιδιοκτήτες εξέφρασαν έντονη ανησυχία για την εκτεταμένη διάβρωση της ακτής, η οποία επιδεινώθηκε μετά τις πρόσφατες έντονες καιρικές συνθήκες. Όπως ανέφεραν, έχουν καταγραφεί ζημιές σε ιδιοκτησίες, όπως καταστροφές μαντρότοιχων και περιφράξεων, πλημμυρικά φαινόμενα μέσα σε οικόπεδα και κατοικίες καθώς και συσσώρευση φερτών υλικών. Παράλληλα επισημάνθηκε ότι η έντονη κυματική δράση έχει μεταβάλει τη μορφή του παραλιακού μετώπου, με υποχώρηση της ακτογραμμής και απώλεια τμήματος της παραλίας.

Ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος ενημέρωσε τους κατοίκους ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου ολοκληρώνει νέες μελέτες για την αντιμετώπιση του φαινομένου, οι οποίες αναμένεται να χρηματοδοτηθούν το επόμενο διάστημα. Παράλληλα σημείωσε ότι επειδή η ευρύτερη περιοχή βρίσκεται ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας σε συνεργασία με την κτηματική υπηρεσία θα εξετάσουν τρόπους προσωρινής αποκατάστασης των προβλημάτων, ώστε να προστατευθούν ιδιοκτησίες και επιχειρήσεις της περιοχής.