Απολογιστική συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

Ο απολογισμός πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής Πελοποννήσου θα παρουσιαστεί σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 στις 5 μ.μ. δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα παρουσιαστούν στοιχεία για το έργο, τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα από την περιφερειακή αρχή, καθώς και παρεμβάσεις και έργα που προωθούνται σε βασικούς τομείς πολιτικής της Περιφέρειας.

Η διαδικασία εντάσσεται στο πλαίσιο της θεσμικής λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου και αφορά την παρουσίαση της μέχρι σήμερα πορείας της περιφερειακής αρχής και των προτεραιοτήτων για το επόμενο διάστημα.