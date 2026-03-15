Ο Πτωχός για την ψηφιακή μετάβαση στην αυτοδιοίκηση

Την ανάγκη η ψηφιακή μετάβαση να βασίζεται στους ανθρώπους και στην αλλαγή κουλτούρας και όχι μόνο στην τεχνολογία επισήμανε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός κατά τη συμμετοχή του στο 14th Future of Cities Conference, συνέδριο στο οποίο συμμετείχαν περισσότερα από 250 στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της τεχνολογικής αγοράς, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της επιχειρηματικότητας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, το συνέδριο περιλάμβανε δέκα θεματικά πάνελ και επτάωρο πρόγραμμα συζητήσεων για την πορεία των «έξυπνων πόλεων» και τη μετάβαση των τοπικών διοικήσεων σε μοντέλα αξιοποίησης δεδομένων και σύγχρονων τεχνολογιών για τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Στην παρέμβασή του ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου τόνισε ότι η ψηφιακή μετάβαση δεν περιορίζεται στις τεχνολογικές εφαρμογές αλλά προϋποθέτει αλλαγή κουλτούρας στη δημόσια διοίκηση.

«Για να μπορέσει κάποιος να εφαρμόσει πρακτικές ή τεχνολογία, πρέπει πρώτα να έχει το υπόβαθρο. Τους ανθρώπους και την κουλτούρα να χρησιμοποιούν την τεχνολογία. Αυτό δεν γίνεται με ένα νομοθέτημα ούτε με το πάτημα ενός κουμπιού. Χρειάζεται επιμονή, υπομονή και πολλή δουλειά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Δημήτρης Πτωχός επισήμανε ακόμη ότι η έννοια του «έξυπνου» δεν είναι αποκλειστικά τεχνολογική αλλά συνδέεται με το πώς οι διοικήσεις μπορούν να εξυπηρετούν καλύτερα τους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό ανέφερε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ενισχύσει σημαντικά τις ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Όπως σημείωσε, τους τελευταίους μήνες έχουν εξυπηρετηθεί δεκάδες χιλιάδες αιτήματα μέσω ψηφιακών υπηρεσιών της Περιφέρειας, γεγονός που σύμφωνα με την ανακοίνωση καταδεικνύει την ένταση της προσπάθειας ψηφιακού εκσυγχρονισμού.

Ως παράδειγμα ανέφερε τη διαδικασία για τους ειδικευόμενους γιατρούς που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την ειδικότητά τους σε νοσοκομεία της Πελοποννήσου. Μέχρι πρόσφατα η διαδικασία ήταν χρονοβόρα και γραφειοκρατική, ενώ πλέον πραγματοποιείται ψηφιακά, με τους ενδιαφερόμενους να ενημερώνονται για τις διαθέσιμες θέσεις και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους.

Ο περιφερειάρχης στάθηκε επίσης στη συμβολή της τεχνολογίας στην ομογενοποίηση των διοικητικών διαδικασιών.

«Η τεχνολογία μάς βοήθησε να ομογενοποιήσουμε διαδικασίες. Υπήρχαν περιπτώσεις όπου για την ίδια διοικητική πράξη απαιτούνταν διαφορετικά δικαιολογητικά από νομό σε νομό. Σήμερα αυτές οι διαφοροποιήσεις περιορίζονται σημαντικά», ανέφερε.

Αναφερόμενος στο περιβάλλον, σημείωσε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών υλοποιεί Παρατηρητήριο Κλιματικής Προσαρμογής, έργο που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και έχει στόχο την παρακολούθηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και τον επανασχεδιασμό υποδομών με βάση τα νέα δεδομένα.

Παράλληλα επισήμανε ότι υπάρχει ακόμη σημαντικό περιθώριο βελτίωσης στην ψηφιακή ωριμότητα της αυτοδιοίκησης σε όλη τη χώρα και έδωσε έμφαση στη σημασία της απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών πριν από την ψηφιοποίησή τους.

«Πολλές φορές ψηφιοποιούμε διαδικασίες όπως ακριβώς είναι χωρίς πρώτα να τις απλοποιούμε. Η πραγματική μεταρρύθμιση είναι να μειώσουμε τα περιττά δικαιολογητικά και τα στάδια αξιοποιώντας τη διαλειτουργικότητα των μητρώων του Δημοσίου», εξήγησε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, στο πλαίσιο της σύνδεσης της τεχνολογίας με την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα λειτουργεί επίσης το δίκτυο επιχειρηματικών κέντρων Unistarts σε κάθε πρωτεύουσα νομού της Περιφέρειας, με στόχο τη διασύνδεση της παραγωγής με την έρευνα και το πανεπιστήμιο.

Παράλληλα υλοποιείται ο Κόμβος Βιοοικονομίας, ο οποίος περιλαμβάνει επτά θεματικά εργαστήρια που αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Πελοποννήσου και υποστηρίζουν την ανάπτυξη καινοτόμων δραστηριοτήτων.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου επισήμανε ότι η τεχνολογία μπορεί να συμβάλει και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των περιφερειών απέναντι σε φυσικές καταστροφές, μέσω έργων υποδομής αλλά και μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης.