Δηλώσεις Τσουκαλά για το Μεσσήνη – Εύα – Λάμπαινα: Επιτάχυνση εργασιών μετά το Πάσχα

Με πολύ αργούς υλοποιείται το σημαντικό, αλλά πολύπαθο έργο της βελτίωσης του δρόμου Μεσσήνη – Εύα – Λάμπαινα στην 7η επαρχιακή οδό της Μεσσηνίας.

Το έργο που υλοποιείται με εργολαβία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, δουλεύεται μόνο στο τμήμα Εύα – Αριστοδήμειο. Η μεγάλη καθυστέρηση οφείλεται στις απαλλοτριώσεις, που παραμένουν σε εκκρεμότητα και το έργο προχωράει με ασφαλιστικά μέτρα από την Περιφέρεια κατά των παρόδιων ιδιοκτητών.

“Το δικαστήριο έχει γίνει, αλλά δεν έχει βγει η απόφαση και προχωράμε με ασφαλιστικά μέτρα ανά 15 με 20 ιδιοκτήτες”, μας επισήμανε ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Ανδρέας Τσουκαλάς.

Παρατήρησε μάλιστα ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις με προώθηση των εργασιών και προς την Τρίοδο και προς τη Λάμπαινα και ολοκλήρωση του τμήματος που ήδη δουλεύεται.

Ειδικότερα, έχουν προγραμματιστεί εργασίες ασφαλτόστρωσης στο τμήμα Εύα – Αριστοδήμειο και για τον λόγο αυτό αναμένεται άμεσα η έκδοση απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Σε σημεία στο Αριστοδήμειο πρέπει να κατεδαφιστούν υφιστάμενες μάντρες σπιτιών και να μπουν πιο μέσα. Στο τμήμα αυτό έχει ολοκληρωθεί και η μετακίνηση του αγωγού ύδρευσης και των στύλων του φωτισμού από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Σε σύσκεψη την ερχόμενη εβδομάδα θα αποφασιστεί αν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης θα γίνουν πριν ή μετά το Πάσχα, ώστε να μην προκληθούν κυκλοφοριακά προβλήματα και ταλαιπωρία του κόσμου μέσα στις μέρες των γιορτών.

Μετά το Πάσχα θα ξεκινήσουν χωματουργικές εργασίες διαπλάτυνσης του δρόμου από την Εύα προς την Τρίοδο, μέχρι το σημείο που έχουν ολοκληρωθεί τα ασφαλιστικά μέτρα και έχει απελευθερωθεί χώρος για να δουλέψει ο ανάδοχος.

Οι εργασίες θα μπορούσαν να είχαν ξεκινήσει νωρίτερα, αλλά δεν ήταν εφικτό, λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων.

Μετά το Πάσχα αναμένεται η έναρξη εργασιών και προς τη Λάμπαινα. Η εκτίμηση είναι ότι μέσα στο καλοκαίρι θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί το τμήμα από την Εύα έως τη Λάμπαινα.

“Αν ολοκληρωθούν οι απαλλοτριώσεις, θα υπάρχει ελεύθερος χώρος για να δουλέψει ο ανάδοχος. Δεν είναι δύσκολο έργο. Είναι εφικτό με την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων το έργο του δρόμου Μεσσήνη – Εύα - Λάμπαινα να τελειώσει στο τέλος του 2027”, σημείωσε, καταλήγοντας ο κ. Τσουκαλάς.