Οριστικός ανάδοχος για αποκατάσταση ΧΑΔΑ σε Τρίπολη και Ανατολική Μάνη

Το έργο «Έργα αποκατάστασης των ΧΑΔΑ στις θέσεις “Πλάτωμα” Δήμου Τρίπολης και “Σπαρτέα” Δήμου Ανατολικής Μάνης» έχει συνολικό προϋπολογισμό 3.242.000 ευρώ και προβλέπει παρεμβάσεις περιβαλλοντικής αποκατάστασης σε δύο χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων.

Οι παρεμβάσεις αφορούν έκταση περίπου 35.000 τετραγωνικών μέτρων στη θέση «Πλάτωμα» του Δήμου Τρίπολης και 8.200 τετραγωνικών μέτρων στη θέση «Σπαρτέα» του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, στόχος του έργου είναι η πλήρης περιβαλλοντική αποκατάσταση των χώρων και η εξάλειψη εστιών ρύπανσης. Παράλληλα επιδιώκεται η προστασία της δημόσιας υγείας και η συμμόρφωση με τις εθνικές και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για την οριστική παύση λειτουργίας των ΧΑΔΑ.