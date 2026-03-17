Ανοιγμα της Περιφέρειας στην Ελβετική αγορά

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την εταιρεία Respond on Demand Ltd και συγκέντρωσε επαγγελματίες του ταξιδιωτικού κλάδου. Η συμμετοχή συνδέεται και με τη σταθερή αεροπορική σύνδεση της Ζυρίχης με την Καλαμάτα από την εταιρεία Edelweiss Air. Η πρώτη πτήση της φετινής τουριστικής περιόδου έφθασε στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας στις 27 Φεβρουαρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της τουριστικής σεζόν για την περιοχή.

Στο πλαίσιο του workshop πραγματοποιήθηκαν B2B συναντήσεις με ελβετούς tour operators, travel agents και εξειδικευμένους ταξιδιωτικούς συμβούλους. Στις επαφές παρουσιάστηκαν οι βασικές εμπειρίες που προσφέρει η Πελοπόννησος, όπως ο πολιτισμός, η γαστρονομία, οι παραθαλάσσιες διακοπές και οι θεματικές μορφές τουρισμού.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας ανέφερε ότι η συμμετοχή στο workshop συνδέθηκε με την άφιξη της πρώτης πτήσης από τη Ζυρίχη και στόχο είχε την ενίσχυση της παρουσίας της Πελοποννήσου στην ελβετική αγορά. Όπως σημείωσε, μέσα από τις επαφές με tour operators και ταξιδιωτικά γραφεία επιδιώχθηκε η ανάπτυξη νέων συνεργασιών και η ενίσχυση της θέσης της Πελοποννήσου ως προορισμού για το ελβετικό κοινό. Πρόσθεσε ότι η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Πελοποννήσου αποτελεί προτεραιότητα της περιφερειακής αρχής και του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, μέσα από δράσεις προβολής και συνεργασίες με αγορές του εξωτερικού.