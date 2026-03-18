Πελοπόννησος: Σήμερα ο απολογισμός των δύο χρόνων θητείας Πτωχού

Η συνεδρίαση θα αποτελέσει τη δημόσια καταγραφή του έργου της Περιφέρειας, με αναφορά σε παρεμβάσεις, έργα και πρωτοβουλίες που υλοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, καθώς και στα αποτελέσματα που έχουν προκύψει.

Στην τοποθέτησή του, ο περιφερειάρχης θα δώσει έμφαση στη συνολική πορεία της Περιφέρειας, περιγράφοντας τις επιλογές που έγιναν και τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η λειτουργία της διοίκησης.

Κεντρικά ζητήματα θα αποτελέσουν η αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, η εξέλιξη των έργων υποδομής, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων, καθώς και η ενίσχυση της εξωστρέφειας της περιοχής.

Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει και σε παρεμβάσεις που σχετίζονται με το παραγωγικό μοντέλο της Πελοποννήσου, όπως η σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με νέες μορφές ανάπτυξης, η αξιοποίηση του τουρισμού και η ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος.

Η διαδικασία θα περιλαμβάνει τοποθετήσεις των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την αντιπολίτευση να καταθέτει τις δικές της εκτιμήσεις για την πορεία της διοίκησης.

Δύο χρόνια μετά την έναρξη της θητείας της, η περιφερειακή αρχή θα παρουσιάσει το έργο της μέχρι σήμερα, αλλά και τις κατευθύνσεις της επόμενης περιόδου, με έμφαση στη συνεργασία με τους δήμους και τους τοπικούς φορείς.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί και μέσω livestreaming.