Τατούλης κατά κυβέρνησης για διαχείριση ακριβείας

Επίθεση στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ακρίβειας και αιχμές κατά της περιφερειακής αρχής Πελοποννήσου διατυπώνει σε ανακοίνωση της η παράταξη «Νέα Πελοπόννησος» του Πέτρου Τατούλη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το μέτρο του «πλαφόν στο κέρδος» παρουσιάζεται από την κυβέρνηση ως λύση απέναντι στην ακρίβεια, χωρίς όμως –όπως υποστηρίζεται– να αντιμετωπίζει την ουσία του προβλήματος. Στο ίδιο κείμενο επισημαίνεται ότι οι ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και καύσιμα συνεχίζουν να πιέζουν τα νοικοκυριά, ενώ τα μέτρα που λαμβάνονται έχουν κυρίως επικοινωνιακό χαρακτήρα.

Η «Νέα Πελοπόννησος» εκτιμά ότι οι έλεγχοι και τα πρόστιμα δεν επαρκούν για να συγκρατήσουν τις τιμές και αναφέρει ότι τέτοιες παρεμβάσεις δημιουργούν στρεβλώσεις στην αγορά. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι δεν αντιμετωπίζονται οι βασικές αιτίες της ακρίβειας, με αποτέλεσμα το βάρος να μεταφέρεται στους καταναλωτές.

Στο δελτίο Τύπου αναφέρεται ακόμη ότι θα έπρεπε να εξεταστούν παρεμβάσεις όπως η μείωση του ΦΠΑ και η ελάφρυνση των ειδικών φόρων στα καύσιμα, αντί της επίκλησης εξωτερικών παραγόντων για την εξέλιξη των τιμών.

Αιχμές διατυπώνονται και για την περιφερειακή αρχή Πελοποννήσου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της παράταξης του Πέτρου Τατούλη, η στάση της χαρακτηρίζεται από αδράνεια απέναντι στα προβλήματα των πολιτών και από επιλογές που, όπως επισημαίνεται, υπαγορεύονται από κομματικά κριτήρια.