Παρεμβάσεις με αναπτυξιακή προοπτική δρομολογεί η Περιφέρεια: Εργα 9 εκ. ευρώ για τον Ταΰγετο

Τρεις νέες προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων έργων συνολικού προϋπολογισμού 9,04 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Ταϋγέτου ενεργοποίησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, με στόχο την αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, οι προσκλήσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021–2027» και αφορούν δράσεις που συνδυάζουν την προστασία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος.

Ειδικότερα, προβλέπονται βιοκλιματικές αναπλάσεις σε οικισμούς της περιοχής με προϋπολογισμό 3,2 εκατ. ευρώ, με παρεμβάσεις σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους, ενίσχυση πρασίνου και ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό. Παράλληλα, προωθείται η ανάπτυξη και προβολή πολιτιστικών πόρων με προϋπολογισμό 2,45 εκατ. ευρώ, μέσα από έργα όπως δημιουργία και αναβάθμιση μουσείων και πολιτιστικών χώρων.

Η τρίτη πρόσκληση αφορά την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, με παρεμβάσεις ύψους 3,39 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη υποδομών και δράσεων που αξιοποιούν τα φυσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά του Ταϋγέτου. Όπως επισημαίνεται, οι προσκλήσεις απευθύνονται στους Δήμους Καλαμάτας και Σπάρτης, καθώς και σε φορείς που συνεργάζονται μαζί τους, με στόχο την υλοποίηση ώριμων έργων που ενισχύουν την αναπτυξιακή προοπτική των ορεινών περιοχών.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

Οι προσκλήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου με δυνητικούς δικαιούχους τους Δήμους Καλαμάτας και Σπάρτης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος “Πελοπόννησος” του ΕΤΠΑ, της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) ορεινού όγκου Ταϋγέτου, αφορά 3 δράσεις:

1) Ανάπτυξη και προβολή των πολιτιστικών πόρων στην περιοχή ΟΧΕ Ταϋγέτου, με συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που ανέρχεται σε 2.450.000 ευρώ.

Η δράση θα υλοποιηθεί μέσω των 5 κατωτέρω περιγραφόμενων πράξεων σύμφωνα με τον εγκεκριμένο χρηματοδοτικό πίνακα Στρατηγικής ΟΧΕ Ταϋγέτου:

Α. Δημιουργία Μουσείου Εθίμου Ευετηρίας στην περιοχή ΟΧΕ στο Δήμο Καλαμάτας. Στόχος της πράξης είναι η ανακαίνιση και επανάχρηση του κτηρίου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Νέδουσας. Β. Δημιουργία "Αλαγονία Ecomuseum" - Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης στην περιοχή ΟΧΕ στο Δήμο Καλαμάτας Στόχος της πράξης είναι η επαναλειτουργία του σχολικού κτηρίου της Αλαγονίας, εμβαδού περίπου 350 τ.μ., ως κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης. Γ. Δημιουργία και αναβάθμιση Μουσείων στην Περιοχή ΟΧΕ του Δήμου Σπάρτης. Η πράξη αφορά: α) Στη δημιουργία Μουσείου με θέμα "Στη Σκιά του Βουνού" ("Shadow of the Mountain" Museum) στην περιοχή ΟΧΕ στο Δήμο Σπάρτης. 2) Στην αναβάθμιση Μουσείου Φωτογραφικών μηχανών Τάκη Αϊβαλή στην περιοχή ΟΧΕ στο Δήμο Σπάρτης. Δ. Δημιουργία Υπαίθριων Μουσείων στην περιοχή ΟΧΕ του Ταϋγέτου (διαδημοτικό). Ε. Δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου Λαδά στην περιοχή ΟΧΕ στο Δήμο Καλαμάτας. Στόχος της πράξης είναι η επαναλειτουργία του σχολικού κτηρίου στο Λαδά επιλέγει να ως λαογραφικό μουσείο με ιδιαίτερη έμφαση στην τέχνη του αργαλειού.

2) Παρεμβάσεις ανάπτυξης τουριστικών υποδομών στην περιοχή ΟΧΕ Ταϋγέτου, με συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που ανέρχεται σε 3.390.000 ευρώ.

Η δράση θα υλοποιηθεί μέσω των κατωτέρω 4 περιγραφόμενων πράξεων σύμφωνα με τον

εγκεκριμένο χρηματοδοτικό πίνακα Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) του ορεινού όγκου Ταϋγέτου: Α. Ανακαίνιση και Επέκταση του ορειβατικού καταφυγίου Ταϋγέτου στο Δήμο Σπάρτης. Β. Βελτίωση, αποκατάσταση και ανάδειξη Δικτύου Μονοπατιών στην περιοχή ΟΧΕ του Ταϋγέτου (διαδημοτικό). Γ. Ανάπτυξη Θεματικών Τουριστικών Διαδρομών στην περιοχή ΟΧΕ του Ταϋγέτου (διαδημοτικό). Η πράξη αφορά στην Ανάπτυξη Θεματικών Τουριστικών Διαδρομών στην περιοχή με: Ανάπτυξη Δικτύου Ποδηλατικών Διαδρομών, Ανάπτυξη Θεματικών Τουριστικών Διαδρομών, Ανάπτυξη Αναρριχητικών Πεδίων. Δ. Ανάπτυξη ψηφιακών σημείων πληροφόρησης (Digital Info Kiosks) και δικτύου view points στην περιοχή ΟΧΕ του Ταϋγέτου (διαδημοτικό).

3) Βιοκλιματικές αναπλάσεις στην περιοχή ΟΧΕ Ταϋγέτου, με συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που ανέρχεται σε 3.200.000 ευρώ. Η δράση επιδιώκει την βιοκλιματική ανάπλαση, ενισχύοντας παράλληλα την τουριστική ελκυστικότητα της περιοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Η δράση θα υλοποιηθεί μέσω των δύο κατωτέρω περιγραφόμενων πράξεων σύμφωνα με τον εγκεκριμένο χρηματοδοτικό πίνακα Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) ορεινού όγκου Ταϋγέτου: Α. Παρεμβάσεις - βιοκλιματικών και ενεργειακής απόδοσης - αναπλάσεων σε οικισμούς της περιοχής ΟΧΕ στο Δήμο Σπάρτης. Β. Παρεμβάσεις -βιοκλιματικών και ενεργειακής απόδοσης - αναπλάσεων σε οικισμούς της περιοχής ΟΧΕ στο Δήμο Καλαμάτας.

Οι πράξεις αφορούν σε βιοκλιματικές αναπλάσεις πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και περιλαμβάνουν ενδεικτικά κατά περίπτωση παρεμβάσεις και εργασίες, όπως χρήση ψυχρών υλικών

- ενίσχυση του πρασίνου, εγκατάσταση στοιχείων σκίασης και εξοικονόμησης ενέργειας, βελτίωση προσβασιμότητας και αστικό εξοπλισμό και φωτισμό με ενεργειακά αποδοτικά συστήματα.