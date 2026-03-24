Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026 15:37

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον δρόμο προς τη Νέδα

Γράφτηκε από την

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον δρόμο προς τη Νέδα

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη 29η επαρχιακή οδό, στο τμήμα προς Φιγαλεία, πριν από τη γέφυρα της Νέδας, μετά από κατολίσθηση που σημειώθηκε εξαιτίας των πρόσφατων ισχυρών βροχοπτώσεων

.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας αξιοποίησε υφιστάμενη εργολαβία και προχώρησε σε απομάκρυνση των υλικών από το οδόστρωμα, με τη χρήση μηχανημάτων έργου όπως γερανός, φορτωτής, εκσκαφέας και φορτηγό .

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η αντιμετώπιση της κατολίσθησης παρουσίασε αυξημένη δυσκολία λόγω του σχεδόν κατακόρυφου πρανούς, γι’ αυτό και έγιναν επιπλέον εργασίες απόξεσης αποσαθρωμένων υλικών στο άνω μέρος του, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής κυκλοφορία .

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας ενημέρωσε τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο σημείο.

 

Κατηγορία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
