Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026 12:31

Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου: Ορκίζεται σύμβουλος ο Γιώργος Ρουμελιώτης

Premium Strom

Ο Γιώργος Ρουμελιώτης καταλαμβάνει τη θέση του τακτικού περιφερειακού συμβούλου Αρκαδίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου.

Η εξέλιξη αυτή προκύπτει ύστερα από την απόφαση της Βαρβάρας Μάνου να μην αποδεχθεί την ορκωμοσία της.

Η αλλαγή αυτή αποτελεί μέρος των αλυσιδωτών ανακατατάξεων που πυροδότησε η παραίτηση του βουλευτή Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, ο οποίος αποχώρησε από το Κοινοβούλιο μετά τη διαγραφή του από το ΠΑΣΟΚ. Τη βουλευτική έδρα κατέλαβε ο μέχρι πρότινος περιφερειακός σύμβουλος Βαγγέλης Γιαννακούρας, αφήνοντας κενή τη θέση του στην Περιφέρεια.

Η Βαρβάρα Μάνου γνωστοποίησε ότι επιλέγει να παραμείνει στα σημερινά της καθήκοντα, κατόπιν συνεννόησης εντός της παράταξης Νέα Πελοπόννησος. Όπως σημειώνει σε παρέμβασή της, προτιμά να προσφέρει τις υπηρεσίες της στους πολίτες της Αρκαδίας από το πόστο που ήδη κατέχει. Η άρνηση της κ. Μάνου φέρνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο τον επόμενο επιλαχόντα, Γιώργο Ρουμελιώτη.

Παράλληλα, η κ. Μάνου ευχαριστεί τους πολίτες της Αρκαδίας και κυρίως της Κυνουρίας για την εμπιστοσύνη τους. Υπογραμμίζει ότι παραμένει ενεργή στην προσπάθεια ενίσχυσης της τοπικής κοινωνίας.

Κατηγορία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
