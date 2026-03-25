Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου: Εγκριση δημοπράτησης για το νέο 1ο Ειδικό Σχολείο Καλαμάτας

Τη δημοπράτηση του έργου για την ανέγερση νέου κτιρίου που θα στεγάσει το 1ο Ειδικό Σχολείο Καλαμάτας ενέκρινε η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου.

Το έργο έχει τίτλο «Ανέγερση νέου κτιρίου για τη στέγαση του 1ου Ειδικού Σχολείου Καλαμάτας» και προϋπολογισμό 4.990.200 ευρώ, μέσω ΕΣΠΑ.

Η απόφαση αυτή ακολουθεί τις υπογραφές των σχετικών συμβάσεων από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό και τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, με στόχο την ενίσχυση των υποδομών ειδικής αγωγής και τη βελτίωση της καθημερινότητας μαθητών και εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, το νέο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας αποτέλεσε βασική επιδίωξη της περιφερειακής αρχής από την ανάληψη των καθηκόντων της και αποτελεί αίτημα πολλών ετών που πλέον παίρνει τον δρόμο της υλοποίησης.

Επισημαίνεται ότι το κρίσιμο ζητούμενο είναι η ταχύτητα ολοκλήρωσης του έργου, ώστε να παραδοθεί το συντομότερο ένα σύγχρονο και αξιοπρεπές σχολικό περιβάλλον για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Η Περιφέρεια προχωρά στην υλοποίηση του προγράμματός της, επενδύοντας στην παιδεία και αξιοποιώντας τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη δημιουργία σύγχρονων και λειτουργικών υποδομών.