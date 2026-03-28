Μεσσήνη: Πτωχός και Αθανασόπουλος εγκαινίασαν το νέο Κέντρο Κοινότητας

Το νέο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Μεσσήνης εγκαινιάστηκε χθες το πρωί από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό και τον δήμαρχο Μεσσήνης Γιώργο Αθανασόπουλο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, πρόκειται για μια κοινωνική δομή που λειτουργεί συμπληρωματικά προς την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, παρέχοντας ενημέρωση, υποστήριξη και πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και προγράμματα, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Η λειτουργία του χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021–2027.

Σε δήλωσή του ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός ανέφερε ότι το Κέντρο Κοινότητας αποτελεί έναν ουσιαστικό κόμβο στήριξης των πολιτών, επισημαίνοντας ότι η Περιφέρεια επενδύει σε πολιτικές που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες. Οπως πρόσθεσε, αντίστοιχες δομές λειτουργούν σε όλη την Πελοπόννησο, συγκροτώντας ένα δίκτυο κοινωνικής φροντίδας.

Στην τελετή παρευρέθηκαν αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και τοπικών φορέων, ενώ τον αγιασμό τέλεσε ο αρχιερατικός επίτροπος Μεσσήνης Κωνσταντίνος Μελισσουργός.