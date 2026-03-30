ΘΑΝΟΣ ΜΙΧΕΛΟΓΓΟΝΑΣ: Last minute κρατήσεις για το Πάσχα στην Πελοπόννησο

Ο Θάνος Μιχελόγγονας, αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Πελοποννήσου, επισημαίνει στο «Tornos News» ότι η εικόνα των κρατήσεων παραμένει ρευστή, καθώς πρόκειται για μια έντονα last minute περίοδο, όπου οι ταξιδιώτες καθυστερούν τις αποφάσεις τους, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον που απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και ευελιξία στη διαχείριση της σεζόν. Την ίδια στιγμή, καταγράφονται και ακυρώσεις από την αγορά του Ισραήλ, οι οποίες επηρεάζουν επιμέρους ροές, στοιχείο που βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο της Περιφέρειας.

Η εικόνα αυτή δεν συνιστά λόγο ανησυχίας, ωστόσο αποτυπώνει τη μεταβαλλόμενη φύση της τουριστικής ζήτησης, όπου η συμπεριφορά των ταξιδιωτών γίνεται πιο επιφυλακτική και λιγότερο προβλέψιμη, επηρεάζοντας τον προγραμματισμό και την ορατότητα των προορισμών ακόμη και σε περιόδους υψηλής σημασίας όπως το Πάσχα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν περιορίζεται στη διαχείριση της συγκυρίας, αλλά επενδύει στρατηγικά σε μορφές τουρισμού που ενισχύουν τη διαφοροποίηση του προϊόντος και μειώνουν την εξάρτηση από τις παραδοσιακές περιόδους αιχμής, με τον τουρισμό εμπειρίας και ειδικότερα τον adventure tourism να αποκτά κομβικό ρόλο. Το Adventure Week αποτελεί μια χαρακτηριστική πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση, ενταγμένη στη συνολική στρατηγική για την ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού και την ανάδειξη της ενδοχώρας. Υλοποιείται υπό την καθοδήγηση του περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού, σε συνεργασία με τον ΕΟΤ και την Adventure Travel Trade Association (ATTA), και έχει σαφή διεθνή προσανατολισμό, καθώς περιλαμβάνει τη φιλοξενία περίπου 30 επιλεγμένων media και buyers που εξειδικεύονται στον adventure τουρισμό.

Ο κ. Μιχελόγγονας τονίζει στο «Tornos News» ότι τέτοιου είδους δράσεις δεν αποτελούν αποσπασματικές ενέργειες προβολής, αλλά μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού που στοχεύει στη δημιουργία ενός βιώσιμου και ποιοτικού τουριστικού μοντέλου, με έμφαση στην αυθεντικότητα, τη φύση και τη βιωματική εμπειρία. Παράλληλα, εργαλεία όπως το VisitPeloponnese και το αφήγημα «The Land of Impossible Beginnings» ενισχύουν τη συνολική ταυτότητα του προορισμού και λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής αξίας για τη διεθνή του εικόνα. Η στρατηγική αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, καθώς επιτρέπει στην Πελοπόννησο να διευρύνει το κοινό της, να προσελκύσει ταξιδιώτες υψηλότερης αξίας και να ενισχύσει τη σύνδεση του τουρισμού με τις τοπικές κοινωνίες και το φυσικό περιβάλλον. Η Περιφέρεια κινείται πλέον σε δύο παράλληλους άξονες, σύμφωνα με όσα επισημαίνει ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, διαχειριζόμενη αφενός μια απαιτητική και απρόβλεπτη περίοδο όπως το Πάσχα και επενδύοντας αφετέρου σε ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο τουριστικό μοντέλο, το οποίο μπορεί να απορροφήσει τις διακυμάνσεις της αγοράς και να ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη δυναμική του προορισμού.