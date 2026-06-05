Θέλουν σχέδιο ακόμα και τα μπαλώματα

Το απόλυτο κυκλοφοριακό χάος επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στο Ασπρόχωμα, λόγω των έργων που γίνονται στην περιοχή. Η οπτική ίνα περνά τώρα από την έξοδο του δρόμου προς Αθήνα, ενώ πριν από μερικούς μήνες είχαν γίνει έργα από την απέναντι μεριά του δρόμου. Τα ίδια συνέβαιναν πριν από μερικές ημέρες στη Φαρών και σε μια σειρά άλλους δρόμους της Καλαμάτας. Παντού ένα ατελείωτο σκάψιμο για οπτικές ίνες, αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης. Ευτυχώς που δεν χρηματοδοτήθηκε –τουλάχιστον μέχρι τώρα– αυτή η απίθανη ιστορία με το φυσικό αέριο και έχει περιοριστεί η ζημιά σε ραφές στις άκρες των δρόμων.

Η τοποθέτηση οπτικής ίνας προφανώς και είναι σημαντικό έργο υποδομής, αλλά θα μπορούσε να μπαίνει μία και όχι από δύο διαφορετικούς παρόχους. Το ότι βρέθηκαν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να θαφτούν στους δρόμους, αλλά δυστυχώς έτσι προχωρούν τα πράγματα στη χώρα, για να διαπιστώσουμε στην πορεία ότι χάθηκε η ευκαιρία και σπαταλήθηκαν οι πόροι. Το κακό όμως είναι ότι οι πόροι δεν είναι απεριόριστοι, τελειώνουν, και μένουν στους δρόμους οι πληγές που υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Στον Δήμο Καλαμάτας έχουν καταλάβει ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουν δύσκολο έργο. Η «μάχη της λακκούβας» θα είναι η νέα πρόκληση για κατοίκους, επισκέπτες και δημοτικές αρχές. Η αποκατάσταση των δρόμων μετά από κάθε μορφής σκάψιμο είναι προσωρινή και σύντομα οι πληγές θα ανοίξουν. Το να ασφαλτοστρωθούν όλοι οι δρόμοι της Καλαμάτας μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια είναι αδύνατο, και το μπάλωμα θα αποτελέσει τη μοναδική λύση.

Ο Δήμος θα χρειαστεί να αποκτήσει τον απαραίτητο εξοπλισμό και να συγκροτήσει από τώρα συνεργείο, το οποίο σε μόνιμη βάση θα ασχολείται με την αποκατάσταση των δρόμων. Η επιβολή χρηματοδότησης του αναγκαίου εξοπλισμού από αυτούς που σκάβουν τώρα τους δρόμους θα ήταν μια κίνηση που θα διευκόλυνε την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η απαίτηση για πλήρη και καλή αποκατάσταση των δρόμων προφανώς και είναι απαραίτητη, αλλά όλοι γνωρίζουν ότι δεν αρκεί. Τα προβλήματα θα εμφανιστούν τον επόμενο και τον μεθεπόμενο χειμώνα και θα πρέπει να υπάρχει ετοιμότητα αντιμετώπισης. Ακόμα και για τα μπαλώματα, απαιτείται ετοιμότητα και σχέδιο.

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