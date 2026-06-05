Σε Σπάρτη και Καλαμάτα η «Πολυάννα - Το παιχνίδι της χαράς» της Κάρμεν Ρουγγέρη

Επόμενος σταθμός είναι η Καλαμάτα, όπου η παράσταση θα παρουσιαστεί στις 2 Ιουλίου, στις 9 μ.μ., στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας.

Πρόκειται για το «παιχνίδι» της Πολυάννας, ενός δωδεκάχρονου, τρισχαριτωμένου κοριτσιού, που κατέκτησε τις καρδιές μικρών και μεγάλων τον χειμώνα που παρουσιάστηκε στο Θέατρο Κιβωτός. Η Πολυάννα, η ηρωίδα της ιστορίας, γίνεται σύμβολο αγάπης και καλοσύνης για όλους όσοι θα βρεθούν στον δρόμο της. Βλέπει πάντα τη φωτεινή πλευρά της ζωής και πιστεύει ότι μπορεί κανείς να βρει χαρά ακόμη και μέσα σε μια δυσάρεστη κατάσταση. Μια χαρά που ομορφαίνει και βελτιώνει τα πάντα στη ζωή. Η παράσταση διαθέτει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πλοκή, ευρηματικά σκηνικά, παραμυθένια κοστούμια με προσοχή στη λεπτομέρεια, καθώς και εμπνευσμένες χορογραφίες πάνω σε πρωτότυπη μουσική και τραγούδια με ρυθμούς country, foxtrot, rock and roll, gospel και blues. Τα «πιόνια» αυτού του παιχνιδιού είναι η αισιοδοξία απέναντι στην απαισιοδοξία, η καλοσύνη απέναντι στην κακία, το ενδιαφέρον απέναντι στην αδιαφορία, η θετική σκέψη απέναντι στην αρνητική, το γέλιο απέναντι στο κλάμα, η συγχώρεση απέναντι στην εκδίκηση και η χαρά απέναντι στη θλίψη.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Ηταν κάποτε, σε ένα μακρινό μέρος της Αμερικής, πολλά χρόνια πριν, ένα μελαγχολικό χωριουδάκι. Οι κάτοικοί του ήταν κάπως απρόσιτοι. Δεν έπιαναν εύκολα κουβέντα και χαμογελούσαν σπάνια. Με άλλα λόγια, στο χωριό αυτό έμοιαζε να έχει χαθεί η χαρά. Η μικρή ηρωίδα φτάνει μόνη της σε αυτό το χωριό με τους αδιάφορους και λυπημένους κατοίκους και, εφαρμόζοντας το «παιχνίδι της χαράς», καταφέρνει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να τους ξεσηκώσει και να τους γεμίσει αισιοδοξία, χαρά και ελπίδα.

Με αφορμή την παράσταση, η Κάρμεν Ρουγγέρη αναφέρει: «Το έργο έχει μια τόσο ενδιαφέρουσα πλοκή και ένα τόσο όμορφο τέλος, που μπορεί να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Κατά τη γνώμη μου, απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. Τα μηνύματα και οι θησαυροί που κρύβει είναι τόσοι πολλοί, ώστε μικροί και μεγάλοι θεατές θα φύγουν σίγουρα πλουσιότεροι από αυτή την παράσταση».

Η Χριστίνα Κουλουμπή σημειώνει: Το “Παιχνίδι της χαράς” της Eleanor Porter είναι ένα αριστούργημα της αμερικανικής λογοτεχνίας που σημάδεψε τα παιδικά μου χρόνια. Ένα βιβλίο που επηρέασε με εξαιρετικά θετικό τρόπο τον τρόπο με τον οποίο βλέπω τη ζωή. Η ηρωίδα, ένα μικρό κορίτσι 12 ετών, παρά τις αντιξοότητες που παρουσιάζονται στη ζωή της, καταφέρνει να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες με χαμόγελο και αισιοδοξία. Ο πατέρας της, ένας φτωχός ιεραπόστολος, της είχε μάθει να παίζει το “παιχνίδι της χαράς”, το οποίο αποτελεί το μυστικό της ευτυχίας. Μέσα από τις περιπέτειες της μικρής Πολυάννας κατανοούμε την αξία της ευγνωμοσύνης, τη δύναμη της αγάπης που μεταδίδεται μέσα από την καλοσύνη, τη σημασία της φιλίας και της ελπίδας που φωτίζει τη σκέψη μας, ώστε να επιλέγουμε το καλό ακόμη και όταν όλα μοιάζουν δύσκολα».

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Κάρμεν Ρουγγέρη. Σκηνοθεσία: Κάρμεν Ρουγγέρη – Χριστίνα Κουλουμπή. Σκηνικά - Κοστούμια: Χριστίνα Κουλουμπή. Κίνηση – Χορογραφίες - Φωτισμοί: Πέτρος Γάλλιας. Πρωτότυπη μουσική - VideoArt: Αντώνης Δελαπόρτας. Στίχοι: Ανδρέας Κουλουμπής – Κάρμεν Ρουγγέρη. Διδασκαλία τραγουδιών: Ελένη Ζιώγα. Διεύθυνση παραγωγής – Υπεύθυνη περιοδείας: Ελένη Καρτάση. Τηλ. Επικοινωνίας: 6980600483. Παίζουν οι ηθοποιοί (με αλφαβητική σειρά): Αναγνωστοπούλου Αναστασία. Ζωγραφόπουλος Κώστας. Κορλός Θανάσης. Κύρτσος Νίκος. Λιναρδάτου Κωνσταντίνα. Μιχαλάκη Έλενα. Παπαδόπουλος Χάρης. Πικιώνη Ινώ. Παραγωγή: Παιδική Σκηνή Κάρμεν Ρουγγέρη. Η γενική είσοδος για την παράσταση ανέρχεται στα 14€, ενώ τα παιδιά ηλικίας έως 2 ετών εισέρχονται δωρεάν. Η προπώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ticketservices.gr