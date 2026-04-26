Πελοπόννησος: Αίτημα για συζήτηση για την αντιπυρική περίοδο στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Στην παρέμβασή της επισημαίνει ότι, σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου της Περιφέρειας για τη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας στις 16 Απριλίου, η ενημέρωση περιορίζεται κυρίως σε ζητήματα εκκένωσης οικισμών, υποχρεώσεων πολιτών και απαγόρευσης κυκλοφορίας. Παράλληλα θέτει θέμα μη συμμετοχής της αντιπολίτευσης στα συντονιστικά όργανα, κάτι που –όπως αναφέρει– δημιουργεί κενό ενημέρωσης και ελέγχου.

Η ίδια τονίζει ότι η προετοιμασία για την πρόληψη πυρκαγιών, η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και η επίλυση προβλημάτων που επηρεάζουν την άμεση επέμβαση αποτελούν κρίσιμα ζητήματα, επισημαίνοντας ιδιαίτερα προβλήματα προσβασιμότητας σε περιοχές όπως η Γορτυνία και ο Ταΰγετος μετά από πρόσφατες καταστροφές.

Στο πλαίσιο αυτό ζητά αναλυτική ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου για σειρά θεμάτων, μεταξύ των οποίων η κατάσταση και η βελτίωση του οδικού δικτύου, ο καθαρισμός βλάστησης, η ενίσχυση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, τα μέτρα προστασίας περιοχών υψηλού κινδύνου, η λειτουργική κατάσταση υδατοδεξαμενών, ο σχεδιασμός για τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, η ενίσχυση των Δασαρχείων καθώς και η στήριξη των εθελοντικών ομάδων.

Η περιφερειακή σύμβουλος επισημαίνει ότι η αντιπυρική προστασία αποτελεί ζήτημα συλλογικής ευθύνης και αρμοδιότητας της Περιφέρειας σε επίπεδο πρόληψης, υποδομών και συντονισμού με τους δήμους και τις αρμόδιες υπηρεσίες.