Πτωχός στο Φόρουμ Δελφών: "Ψηφιακές υπηρεσίες με επίκεντρο τον πολίτη – Το μοντέλο της Πελοποννήσου"

Τις καλές πρακτικές που εφαρμόζει η Περιφέρεια Πελοποννήσου στον τομέα της ψηφιοποίησης, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν πρότυπο και για τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας, παρουσίασε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, κατά τη συμμετοχή του στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, το οποίο μπήκε στην δεύτερη δεκαετία της ζωής του, φιλοδοξώντας να εστιάσει το ενδιαφέρον στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνουν οι τελευταίες παγκόσμιες εξελίξεις.

Στο πλαίσιο της συζήτησης με θέμα «Επαναπροσδιορίζοντας τη Διακυβέρνηση: Τεχνολογία, Αποδοτικότητα και Υπηρεσίες με επίκεντρο τον Πολίτη», ο κ. Πτωχός υπογράμμισε ότι η Πελοπόννησος αποτελεί πλέον οδηγό στις ψηφιακές υπηρεσίες, δίνοντας ταυτόχρονα, ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αποφυγής του ψηφιακού χάσματος και της άκριτης ψηφιοποίησης της γραφειοκρατίας.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «πρέπει να ξαναδούμε ορισμένες διαδικασίες, να απλοποιήσουμε όσες δεν είναι απαραίτητες και, αφού φτάσουμε σε ένα βέλτιστο επίπεδο, να τις ψηφιοποιήσουμε». Παράλληλα, επισήμανε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν προχώρησε σε απλή μεταφορά των έντυπων διαδικασιών σε ψηφιακή μορφή, αλλά ξεκίνησε από την ουσιαστική αναδιοργάνωσή τους.

Αναφερόμενος στις προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο κ. Πτωχός σημείωσε ότι λόγω της ύπαρξης πέντε διαφορετικών νομαρχιακών διοικήσεων, υπήρχαν σημαντικές αποκλίσεις στην εφαρμογή διαδικασιών, σε σημείο, πολλά πράγματα να βρίσκονται στη διακριτική ευχέρεια του υπαλλήλου που ερμήνευε έναν νόμο ή μία εγκύκλιο, με αποτέλεσμα πολλές από τις διαδικασίες να αντιμετωπίζονται τελείως διαφορετικά.

«Ξεκινήσαμε πριν από περίπου δύο χρόνια μια προσπάθεια προκειμένου να μπορέσουμε πρώτα από όλα να ομογενοποιήσουμε τις υπηρεσίες μας, να τις φέρουμε στο επίπεδο που θέλουμε, ώστε να λειτουργούν με βέλτιστο βαθμό, πάντα μέσα στο φάσμα των αρμοδιοτήτων που έχουμε. Και στη συνέχεια να τις ψηφιοποιήσουμε», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης.

Σήμερα, όπως επισήμανε, η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ήδη ψηφιοποιήσει περισσότερες από 430 υπηρεσίες, με στόχο σύντομα να έχει ολοκληρώσει την ψηφιοποίηση και των 732 υπηρεσιών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην λειτουργία της ολοκληρωμένης πλατφόρμας ηλεκτρονικών ραντεβού, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να αξιολογούν τόσο τις υπηρεσίες όσο και τους υπαλλήλους.

«Μέσα σε έναν χρόνο λειτουργίας έχουμε ξεπεράσει τις 130.000 διαδράσεις, ενώ δεχόμαστε αιτήσεις από όλη την Περιφέρεια, αλλά και από άλλες περιφέρειες της χώρας», πρόσθεσε.

Ακόμα, ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις εξειδικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως η πλατφόρμα για τις ιατρικές ειδικότητες. Επίσης, υπογράμμισε ότι η τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί είναι διαθέσιμη προς αξιοποίηση και από άλλες περιφέρειες, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης στη χώρα.

«Είμαστε σε ένα επίπεδο εξαιρετικά καλό και αυτή είναι μια τεχνογνωσία που θέλουμε να τη μοιραστούμε με όλους προκειμένου να μπορέσουμε να φτάσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα στο σημείο στο οποίο πρέπει», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Πτωχός, ανέδειξε, επίσης, τη σημασία του ανασχεδιασμού των διαδικασιών ως βασική προϋπόθεση για την επιτυχημένη ψηφιοποίηση. «Απαιτείται ιεράρχηση, αξιολόγηση και απλοποίηση των διαδικασιών πριν από οποιαδήποτε ψηφιοποίηση», σημείωσε.

Κλείνοντας, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, παρουσίασε πιλοτικές πρωτοβουλίες της Περιφέρειας, όπως η δημιουργία ψηφιακού διδύμου, που θα επιτρέπει την άμεση αποτύπωση της κατάστασης των υποδομών και τη βελτιωμένη διαχείριση προβλημάτων, ενώ παράλληλα θα συμβάλει στον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και την ορθότερη επαναδιαστασιολόγηση έργων.

Το μοντέλο που αναπτύσσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου δείχνει ότι η ψηφιακή μετάβαση μπορεί να γίνει με σχέδιο, συνοχή και μετρήσιμα αποτελέσματα — προς όφελος του πολίτη και της καθημερινότητας.

Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης ο Γενικός Διευθυντής Έργων της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. Δημήτρης Γιάντσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Hewlett Packard Enterprise Ελλάδας Μιχάλης Κασσιμιώτης, ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Κωνσταντίνος Καράντζαλος, η Γενική Διευθύντρια Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Wonderful Ίλια Τζωρτζοπούλου, ο Αριστόδημος Θωμόπουλος, Partner, diadikasia-member of Bright Group, καθώς και ο δημοσιογράφος Φανούρης Δρακάκης.