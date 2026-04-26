Η Λαϊκή Συσπείρωση για την κατάσταση της ΕΟ Καλαμάτας - Σπάρτης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σχεδόν τρεις μήνες μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που προκάλεσαν κατολισθήσεις και ζημιές σε υποδομές, η κατάσταση στο οδικό δίκτυο εξακολουθεί να δημιουργεί ανησυχία στους κατοίκους, καθώς ο δρόμος παραμένει κλειστός και δεν έχει προχωρήσει ουσιαστική αποκατάσταση.

Η παράταξη επισημαίνει ότι η εργολαβία για την αποκατάσταση του δρόμου διακόπηκε λόγω μη έγκρισης πρόσθετης χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα το έργο να μείνει ημιτελές και να απαιτούνται εκ νέου παρεμβάσεις. Παράλληλα, ασκεί κριτική στην περιφερειακή αρχή για καθυστερήσεις και για την επιλογή σημειακών παρεμβάσεων αντί συνολικής αντιμετώπισης του προβλήματος.

Όπως αναφέρεται, προβλήματα καταγράφονται και σε άλλα σημεία της διαδρομής, ενώ οι κάτοικοι βρίσκονται σε κινητοποιήσεις, ζητώντας την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια.

Η Λαϊκή Συσπείρωση θέτει σειρά ερωτημάτων προς την περιφερειακή αρχή, μεταξύ των οποίων το χρονοδιάγραμμα προσωρινής και οριστικής αποκατάστασης, τα τεχνικά έργα που θα υλοποιηθούν στα σημεία με κατολισθήσεις, καθώς και τις ενέργειες για την εξασφάλιση χρηματοδότησης και τη συνολική αναβάθμιση του δρόμου.

Παράλληλα, ζητείται να εξεταστούν μέτρα για νέα ασφαλτόστρωση στο σύνολο της διαδρομής, τοποθέτηση συστημάτων ανάσχεσης βραχοπτώσεων, ενίσχυση της προληπτικής συντήρησης, καθώς και η έναρξη διαδικασιών για νέα χάραξη του δρόμου.

Τέλος, τίθεται ζήτημα αποζημιώσεων και στήριξης των κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής για ζημιές και απώλεια εισοδήματος. Το αίτημα υπογράφουν οι περιφερειακοί σύμβουλοι Νίκος Κουτουμάνος και Γιάννης Κελλάρης.