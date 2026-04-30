Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026 20:00

Αυτοψία Τσουκαλά σε έργα της Μεσσηνίας

Γράφτηκε από την

Αυτοψία σε έργα οδικής υποδομής και αστικής ανάπλασης στη Μεσσηνία πραγματοποίησε κλιμάκιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Στην αυτοψία συμμετείχε ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Ανδρέας Τσουκαλάς, μαζί με στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών, επιβλέποντες μηχανικούς και τη γενική διευθύντρια της Περιφέρειας. Το πρώτο έργο αφορά την επαρχιακή οδό Ριζόμυλος – Κορώνη, στο τμήμα «Γέφυρα Τζάνε – Έξοδος Καλαμακίου» όπου περιλαμβάνεται και η κατασκευή σήραγγας για τη διέλευση από τον αρχαιολογικό χώρο Πεταλιδίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά από τεχνικές δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν το προηγούμενο διάστημα, οι εργασίες εξελίσσονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ η διάνοιξη της σήραγγας προχωρά από δύο μέτωπα. Παράλληλα, αναμένεται να ξεκινήσει και δεύτερη βάρδια για τις χωματουργικές εργασίες, έπειτα από σχετικό αίτημα προς τον ανάδοχο. Η αυτοψία περιλάμβανε και το έργο ανάπλασης της πλατείας Φιλιατρών (πλατεία Καποδιστρίου), όπου οι εργασίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Το επόμενο διάστημα ολοκληρώνεται η διάστρωση των τελευταίων πλακών, ενώ τις επόμενες ημέρες ξεκινά η συντήρηση του συντριβανιού από εξειδικευμένο συνεργείο.

Κατηγορία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
