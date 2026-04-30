Αυτοψία Τσουκαλά σε έργα της Μεσσηνίας

Στην αυτοψία συμμετείχε ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Ανδρέας Τσουκαλάς, μαζί με στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών, επιβλέποντες μηχανικούς και τη γενική διευθύντρια της Περιφέρειας. Το πρώτο έργο αφορά την επαρχιακή οδό Ριζόμυλος – Κορώνη, στο τμήμα «Γέφυρα Τζάνε – Έξοδος Καλαμακίου» όπου περιλαμβάνεται και η κατασκευή σήραγγας για τη διέλευση από τον αρχαιολογικό χώρο Πεταλιδίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά από τεχνικές δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν το προηγούμενο διάστημα, οι εργασίες εξελίσσονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ η διάνοιξη της σήραγγας προχωρά από δύο μέτωπα. Παράλληλα, αναμένεται να ξεκινήσει και δεύτερη βάρδια για τις χωματουργικές εργασίες, έπειτα από σχετικό αίτημα προς τον ανάδοχο. Η αυτοψία περιλάμβανε και το έργο ανάπλασης της πλατείας Φιλιατρών (πλατεία Καποδιστρίου), όπου οι εργασίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Το επόμενο διάστημα ολοκληρώνεται η διάστρωση των τελευταίων πλακών, ενώ τις επόμενες ημέρες ξεκινά η συντήρηση του συντριβανιού από εξειδικευμένο συνεργείο.