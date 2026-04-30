Περιφέρεια Πελοποννήσου: Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Πρώτων Βοηθειών στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Κύκλο εκπαιδεύσεων πρώτων βοηθειών στο προσωπικό των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ολοκλήρωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν από τις 10 έως τις 26.3.2026 σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, τόσο σε εγκαταστάσεις της Περιφέρειας όσο και στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 στελεχών. Το πρόγραμμα περιλάμβανε θεωρητικό και πρακτικό μέρος και εστίασε στην αναγνώριση επειγόντων περιστατικών, στην εφαρμογή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) σε ενήλικες, στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή, στην αντιμετώπιση πνιγμονής και αιμορραγιών, καθώς και στη διαχείριση δηγμάτων και τραυμάτων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι συμμετέχοντες απέκτησαν πρακτική εμπειρία και εξοικειώθηκαν με τεχνικές πρώτων βοηθειών που ενισχύουν την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται σε επείγοντα περιστατικά, ιδιαίτερα σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Η Περιφέρεια επισημαίνει ότι μέσα από ανάλογες δράσεις ενισχύεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών, καλλιεργείται κουλτούρα πρόληψης και ασφάλειας και βελτιώνεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.