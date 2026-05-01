Συνεδρίασε στη Σπάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων

Στη δεύτερη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων Πελοποννήσου 2025-2026, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας στη Σπάρτη, συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες από την Περιφέρεια, παρουσιάζοντας προτάσεις και ιδέες για ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα και την ανάπτυξη.

Τους μαθητές καλωσόρισε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο οποίος ανέφερε: «Η φωνή σας έχει αξία και ουσία», καλώντας τους νέους να εκφράζουν τις απόψεις τους και να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντος.

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε η πρόεδρος του Σώματος Ευγενία Πυλιώτη, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο περιφερειακός επόπτης Νικόλαος Χριστόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της συμμετοχής των νέων σε θεσμούς διαλόγου.

Στη συνέχεια η διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας Ευστρατία Λιακοπούλου συνεχάρη την πρωτοβουλία δημιουργίας του Συμβουλίου και κάλεσε τους μαθητές να αξιοποιήσουν τη συμμετοχή τους.

Ακολούθησαν παρουσιάσεις εργασιών από τις ομάδες των μαθητών, με θεματικές που περιλάμβαναν το περιβάλλον, τις υποδομές, τον πολιτισμό και τον τουρισμό, την παιδεία και τον αθλητισμό, την υγεία, καθώς και την ψηφιακή εποχή.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι αντιπεριφερειάρχες Θεόδωρος Βερούτης, Θάνος Μιχελόγγονας, Σπύρος Τζινιέρης και ο περιφερειακός σύμβουλος Παναγιώτης Τζινάκος.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με σύνοψη των εργασιών από το προεδρείο και τοποθετήσεις των συμμετεχόντων.