Υποβολή προτάσεων για ΟΧΕ Ταϋγέτου

Πρόσκληση που αφορά την ΟΧΕ Ταϋγέτου, με τίτλο “Παρεμβάσεις ενίσχυσης πολιτικής προστασίας για την πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα στο οικοσύστημα του Ταϋγέτου”, εξέδωσε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός.

Η πρόσκληση απευθύνεται στους Δήμους Καλαμάτας και Σπάρτης για την υποβολή προτάσεων έργων στο πρόγραμμα “Πελοπόννησος”.

Οπως αναφέρεται, οι προτάσεις που θα υποβληθούν, θα πρέπει να εμπίπτουν στους ειδικούς στόχους: Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πυρκαγιές (συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα).

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την πρόσκληση αυτή ανέρχεται σε 1.680.000 ευρώ.

Για τις παρεμβάσεις που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, σημειώνεται:

“Σύμφωνα με τα περιεχόμενα του προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021 – 2027, όσον αφορά στη αντιμετώπιση των επιπτώσεων κυρίως της κλιματικής αλλαγής που δημιουργούν σοβαρούς φυσικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους, καθώς και εκτεταμένες καταστροφές, εργαλείο αποτελεί το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή της Πελοποννήσου (ΠεΣΠΚΑ).

Σ' αυτό το πλαίσιο της στρατηγικής του Προγράμματος, η δράση που θα υλοποιηθεί μέσω των δύο κατωτέρω περιγραφόμενων πράξεων σύμφωνα με τον εγκεκριμένο χρηματοδοτικό πίνακα Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) ορεινού όγκου Ταϋγέτου:

Α. «Ενίσχυση του δικτύου δεξαμενών πυρόσβεσης και προμήθεια συστήματος παρακολούθησης στάθμης υδάτων στις δεξαμενές πυροπροστασίας (διαδημοτικό)». Αφορά στην επέκταση του υφιστάμενου δικτύου δεξαμενών πυρόσβεσης σε στρατηγικά επιλεγμένα σημεία του Ταϋγέτου

στην περιοχή του Δήμου Καλαμάτας, βάσει τεκμηριωμένων κριτηρίων (π.χ. επικινδυνότητας και προσβασιμότητας), καθώς και στην εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος παρακολούθησης στάθμης υδάτων στο σύνολο των δεξαμενών πυροπροστασίας. Στην προμήθεια δεξαμενών νερού χωρητικότητας άνω των 50 τόνων στο Δήμο Σπάρτης με σκοπό τον ανεφοδιασμό εναέριων επίγειων μέσων πυρόσβεσης, συμπεριλαμβανομένων των έργων εγκατάστασης και μηχανισμών πλήρωσης αυτών.

Β. «Ενίσχυση του στόλου υδροφόρων και μηχανημάτων και προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας». Αφορά στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων Σπάρτης και Καλαμάτας μέσω της προμήθειας υδροφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργων, καθώς και της προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού πολιτικής προστασίας”.