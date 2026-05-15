Παρασκευή, 15 Μαϊος 2026 14:41

Μεσσηνία: Ικανοποίηση για την πορεία εργασιών στο Διοικητήριο

Αυτοψία στο έργο αναβάθμισης του διοικητηρίου της ΠΕ Μεσσηνίας πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη 13 Μαΐου στην Καλαμάτα, με τη συμμετοχή του αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλου, του αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Ανδρέα Τσουκαλά και της αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής Μαρίας Οικονομάκου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, στην αυτοψία συμμετείχαν επίσης ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων Θεόδωρος Γιαννόπουλος, υπηρεσιακοί παράγοντες και ο ανάδοχος του έργου.

Κατά την επίσκεψη διαπιστώθηκε ότι οι εργασίες προχωρούν με ικανοποιητικούς ρυθμούς και εντός χρονοδιαγράμματος, ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι ενισχύσεις στο υπόγειο και βρίσκονται σε εξέλιξη οι αντίστοιχες παρεμβάσεις στον πρώτο και δεύτερο όροφο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι καθυστερήσεις που έχουν προκύψει έως σήμερα αποδίδονται στην ανάγκη αναβάθμισης της στατικής επάρκειας του κτιρίου, μέσω νέας στατικής μελέτης, από την οποία προέκυψαν συμπληρωματικές εργασίες που υλοποιούνται από τον ανάδοχο.

Το έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων αναβάθμισης διοικητηρίου Π.Ε. Μεσσηνίας» έχει συνολικό προϋπολογισμό 15 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Κατηγορία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
