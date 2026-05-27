Ο Μάκαρης για τη μονάδα βιοαερίου στο Μελιγαλά

Το ζήτημα της σχεδιαζόμενης εγκατάστασης μονάδας βιοαερίου στο Βιοτεχνικό Πάρκο Μελιγαλά φέρνει στο προσκήνιο ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης Πρώτα η Πελοπόννησος Μανώλης Μάκαρης, ο οποίος επισκέφθηκε την περιοχή.

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση προωθείται παρά την ξεκάθαρη αντίθεση της τοπικής κοινωνίας, την αρνητική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Οιχαλίας, την αντίθεση 16 δημοτικών κοινοτήτων και την αρνητική γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Σε παρέμβασή του, ο Μανώλης Μάκαρης επισημαίνει ότι σε τέτοια ζητήματα δεν μπορεί να αγνοείται η φωνή των κατοίκων , ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μια εγκατάσταση που μπορεί να προκαλέσει περιβαλλοντική όχληση σε μια περιοχή η οποία επιβαρύνεται ήδη από υπάρχουσες βιομηχανικές δραστηριότητες. Θέτει μάλιστα το ερώτημα για το πόση ακόμη περιβαλλοντική επιβάρυνση αντέχει ο Μελιγαλάς και τα γύρω χωριά , υπογραμμίζοντας ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνεται ερήμην της κοινωνίας, αλλά απαιτείται σεβασμός στους κατοίκους, ουσιαστική διαβούλευση, πλήρης περιβαλλοντικός έλεγχος και ξεκάθαρες εγγυήσεις για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Η περιφερειακή παράταξη ζητά να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι αποφάσεις και οι αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, καθώς και οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις των θεσμικών οργάνων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της παράταξης Πρώτα η Πελοπόννησος, κανένα έργο με πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις δεν μπορεί να προχωρά χωρίς κοινωνική συναίνεση, επιστημονική τεκμηρίωση και πλήρη διαφάνεια , καθώς ο Μελιγαλάς και τα γύρω χωριά δεν αποτελούν περιοχές δεύτερης κατηγορίας και η προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.