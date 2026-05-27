Επισήμανση για τη Μεγάλου Αλεξάνδρου

Την ανάγκη να συμπεριληφθεί στις εργολαβίες διανοίξεων δρόμων στην Καλαμάτα και η οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο τμήμα από την Κρήτης έως την Κορώνης, στα πρότυπα της γειτονικής Βουλγαροκτόνου, υπογράμμισε αναγνώστρια της «Ε».

Οπως σημείωσε, μια τέτοια παρέμβαση θα διευκόλυνε σημαντικά τη μετακίνηση μαθητών και γονέων προς και από τα σχολικά συγκροτήματα της περιοχής, ενώ παράλληλα θα δημιουργούσε πολύτιμες θέσεις στάθμευσης σε μια γειτονιά που ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες αντιμετωπίζει αυξημένη κυκλοφοριακή πίεση.

Η παρατήρηση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τις αναγκαίες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της πόλης, με γνώμονα όχι μόνο την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας αλλά και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων.

Σε περιοχές με σχολικές μονάδες και αυξημένη κίνηση, η διάνοιξη και η σωστή οργάνωση των δρόμων δεν αποτελεί απλώς τεχνικό έργο, αλλά ζήτημα λειτουργικότητας και ασφάλειας.