Καλαμάτα: Εργαζόμενοι από τη Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Καβάλας στον Παπαδοπούλειο Παιδικό Σταθμό

Τον Παπαδοπούλειο Παιδικό Σταθμό της Μητρόπολης Μεσσηνίας επισκέφτηκαν εργαζόμενοι και συγγενείς από τη Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Νέας Καρβάλης Καβάλας.

Η επίσκεψη είχε χαρακτήρα επιστροφής και απόδοσης τιμής, μιας και το 1990 οι εργαζόμενοι της βιομηχανίας είχαν προσφέρει καθοριστική και γενναιόδωρη οικονομική στήριξη για την ανέγερση του σταθμού, βάζοντας τα θεμέλια για τη δημιουργία της δομής που αγκαλιάζει για δεκαετίες τα νήπια της Μεσσηνίας.

Τους επισκέπτες υποδέχθηκε με θέρμη ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος. Στην συγκινητική υποδοχή συμμετείχαν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, το προσωπικό, καθώς και τα νήπια του σταθμού, που τους καλωσόρισαν με χαμόγελα.

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της τοπικής Εκκλησίας προς τους εργαζομένους της ΒΦΛ και τόνισε ότι η προσφορά τους αποτελεί διαχρονικό παράδειγμα αλληλεγγύης και αγάπης.

Από την πλευρά τους, οι εργαζόμενοι εξέφρασαν τη χαρά τους βλέποντας τους καρπούς της τότε θυσίας τους να ανθίζουν στα πρόσωπα των παιδιών.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων και ξενάγηση στους χώρους του Παιδικού Σταθμού.