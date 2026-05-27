Παρουσιάστηκε το βιβλίο του Γεωργίου Μέργου

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Μαΐου στην αίθουσα «Γεώργιος Καράντζας» της ΕΣΗΕΑ η παρουσίαση του βιβλίου του Ομ. Καθηγητή Γεωργίου Μέργου, με τη συμμετοχή προσωπικοτήτων από τον ακαδημαϊκό και πολιτικό χώρο.

Τον συντονισμό είχε η δημοσιογράφος Δήμητρα Καδδά και τον πρόλογο έκανε ο Δρ. Μιχάλης Κατσιμίτσης εκ μέρους των εκδόσεων «Ευρασία». Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ανέδειξε την οικονομική διάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς, επισημαίνοντας τις άμεσες και έμμεσες επιδράσεις της στην απασχόληση, τον τουρισμό και την περιφερειακή ανάπτυξη. Τόνισε τη σημασία ενός μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού για την αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος, καθώς και τον ρόλο του στην κοινωνική συνοχή, την ταυτότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αναφερόμενη παράλληλα σε πορίσματα μελετών για τα προγράμματα πολιτισμού των περιόδων 2007–2013 και 2014–2020. Η Καθηγήτρια Ιστορίας και Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής Αμαλία Κωτσάκη ανέλυσε τη στενή και διαχρονική σχέση αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, επισημαίνοντας ότι η αρχιτεκτονική αποτελεί υλική έκφραση της πολιτιστικής μνήμης. Υπογράμμισε ότι η προστασία της κληρονομιάς δεν αρκεί από μόνη της, αλλά ότι η επανάχρηση και η επανένταξη εγκαταλελειμμένων μνημείων στη σύγχρονη ζωή αποτελεί καθοριστικό εργαλείο διατήρησής τους.

Ο Ομότιμος Καθηγητής Χωροταξίας και Πολεοδομίας Χάρης Κοκκώσης εστίασε στον ρόλο της πολιτιστικής κληρονομιάς στη βιώσιμη αστική και χωρική ανάπτυξη, αναδεικνύοντας τη συμβολή της στον πολιτιστικό τουρισμό, στην κοινωνική ένταξη και στην αστική αναζωογόνηση των κέντρων των πόλεων, με στόχο τη συνολική ενίσχυση της βιωσιμότητας των πόλεων και των περιοχών. Ο Καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Πάνος Τσακλόγλου παρουσίασε τον ρόλο της πολιτιστικής κληρονομιάς στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας, δίνοντας έμφαση στις οικονομικές μεθοδολογίες αποτίμησης της αξίας της και στη σημασία της τεκμηριωμένης, βασισμένης σε δεδομένα δημόσιας πολιτικής στον συγκεκριμένο τομέα. Ο Καθηγητής Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών Andrea Nanetti προσέγγισε τη σχέση ιστορικής μνήμης και πολιτιστικής κληρονομιάς υπό σύγχρονο και κριτικό πρίσμα, αναδεικνύοντας τον ενεργό και επιλεκτικό χαρακτήρα της μνήμης και θέτοντας ερωτήματα σχετικά με το ποια κληρονομιά διασώζεται, με ποια κριτήρια και με ποια μέσα. Παράλληλα, παρουσίασε συνοπτικά τα βασικά σημεία και συμπεράσματα του έργου.

Ο συγγραφέας Γεώργιος Μέργος ευχαρίστησε τους ομιλητές και τους συντελεστές της εκδήλωσης, καθώς και το Μανιατάκειο Ίδρυμα για τη συνεργασία, ενώ ακολούθησε συζήτηση με το κοινό.