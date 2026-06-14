Περιφέρεια Πελοποννήσου: Διημερίδα για τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου δια της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας και της Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης, στο πλαίσιο της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Πελοποννήσου» και του Υποέργου 2 «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΕΣΕΤΥ)» (ΟΠΣ 6005009), που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027».

Κατά τη διάρκεια της διημερίδας θα παρουσιαστούν τα πλέον πρόσφατα στοιχεία και οι δείκτες κοινωνικής ένταξης που καταγράφουν την κοινωνική πραγματικότητα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, αναδεικνύοντας κρίσιμες διαστάσεις της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές, καινοτόμες πρωτοβουλίες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις που εφαρμόζονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα δυναμικό βήμα διαλόγου και ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ εκπροσώπων της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, στελεχών κοινωνικών υπηρεσιών και κοινωνικών δομών, ακαδημαϊκών, ερευνητών και φορέων της κοινωνίας των πολιτών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις διακεκριμένων επιστημόνων και στελεχών κοινωνικών υπηρεσιών , θεματικά εργαστήρια (workshops), παρουσιάσεις καλών πρακτικών και δράσεις δικτύωσης, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και τη διαμόρφωση κοινών στρατηγικών για την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων.