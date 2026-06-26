Υψηλές προσδοκίες από το Visit Peloponnese - Παρουσία της Όλγας Κεφαλογιάννη

Το Visit Peloponnese, τον νέο Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (Destination Management & Marketing Organization - DMMO), παρουσίασε χθες η Περιφέρεια Πελοποννήσου στην Τρίπολη, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου μοντέλου σχεδιασμού και διαχείρισης του τουρισμού, με έμφαση στη συνεργασία των φορέων, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενιαία προβολή της Πελοποννήσου.

Τον Οργανισμό παρουσίασαν η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός και ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας, ενώ το παρών έδωσαν δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, εκπρόσωποι επιμελητηρίων, τουριστικών και επαγγελματικών φορέων, καθώς και στελέχη του ευρύτερου τουριστικού οικοσυστήματος της Περιφέρειας.

Η υπουργός Τουρισμού χαρακτήρισε υποδειγματική τη συνεργασία του υπουργείου με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, επισημαίνοντας ότι η περιοχή συγκαταλέγεται στις πρώτες της χώρας που εφαρμόζουν το νέο μοντέλο διακυβέρνησης προορισμών μέσω DMMO. Όπως ανέφερε, η Πελοπόννησος διαθέτει μοναδικό συνδυασμό φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, που της επιτρέπει να αναπτύξει ένα ποιοτικό, πολυθεματικό τουριστικό προϊόν με προοπτική δωδεκάμηνης τουριστικής δραστηριότητας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, στην ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού, αλλά και στις προοπτικές που δημιουργεί η αναβάθμιση του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας.

Ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός χαρακτήρισε το Visit Peloponnese μία από τις σημαντικότερες στρατηγικές πρωτοβουλίες της Περιφέρειας, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται απλώς για έναν νέο φορέα προβολής, αλλά για ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης του τουρισμού. Όπως τόνισε, στόχος είναι η δημιουργία μιας ισχυρής πελοποννησιακής ταυτότητας, ώστε όλοι οι δήμοι, οι επιχειρήσεις και οι τοπικές κοινωνίες να λειτουργούν ως ένας ενιαίος προορισμός με κοινή στρατηγική και εξωστρεφή προσανατολισμό.

Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας παρουσίασε τον τρόπο λειτουργίας του νέου οργανισμού, σημειώνοντας ότι το Visit Peloponnese σηματοδοτεί τη μετάβαση από την απλή τουριστική προβολή στη συνολική διαχείριση του προορισμού. Παρουσίασε, μεταξύ άλλων, τους βασικούς πυλώνες του νέου μοντέλου, όπως το Peloponnese Connect, το Visit Peloponnese Talent Pool και την Tourism Committee, που θα αποτελέσουν τους μηχανισμούς συνεργασίας μεταξύ των φορέων του τουρισμού.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, το Visit Peloponnese φιλοδοξεί να αποτελέσει το βασικό εργαλείο σχεδιασμού και συντονισμού της τουριστικής πολιτικής, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Πελοποννήσου, την ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων και τη δημιουργία μιας ενιαίας και ισχυρής ταυτότητας για τον προορισμό.