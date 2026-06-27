Ο Πτωχός στην εκκίνηση του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις αξιοποιεί για μία ακόμη χρονιά η Περιφέρεια Πελοποννήσου ως μέσο διεθνούς προβολής της περιοχής.

Στην πανηγυρική εκκίνηση της διοργάνωσης στο The Ellinikon Sports Park παραβρέθηκε ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, σηματοδοτώντας τη στήριξη της Περιφέρειας σε έναν από τους σημαντικότερους αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC).

Η φετινή διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Πελοπόννησο, καθώς οι ειδικές διαδρομές της Αρκαδίας επιστρέφουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο πρόγραμμα του WRC, ενώ η διαδρομή του αγώνα περνά επίσης από την Κορινθία και την Αργολίδα. Μέσα από τη διεθνή τηλεοπτική κάλυψη προβάλλονται το φυσικό τοπίο, οι ορεινές διαδρομές και τα τουριστικά πλεονεκτήματα της Πελοποννήσου σε εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο.

Ο Δημήτρης Πτωχός συμμετείχε στην επίσημη τελετή εκκίνησης και έδωσε την εκκίνηση σε μία από τις διαδρομές της ΕΚΟ Super Special Stage, παρουσία κυβερνητικών στελεχών, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, των διοργανωτών και χιλιάδων θεατών.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, υπήρξε στενή συνεργασία με τους διοργανωτές, τους δήμους και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την προετοιμασία και την ασφαλή διεξαγωγή των ειδικών διαδρομών, αλλά και για την αξιοποίηση της διοργάνωσης ως εργαλείου τουριστικής προβολής και εξωστρέφειας.

Ξεχωριστή παρουσία στην εκδήλωση είχε και το Visit Peloponnese, το οποίο προβλήθηκε στις οθόνες του The Ellinikon Sports Park καθ' όλη τη διάρκεια της πανηγυρικής εκκίνησης, παρουσιάζοντας το νέο τουριστικό αφήγημα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στους Έλληνες και ξένους επισκέπτες μιας διοργάνωσης παγκόσμιας εμβέλειας.

Μετά την εκκίνηση στην Αθήνα, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στις ειδικές διαδρομές του αγώνα, όπου η Πελοπόννησος θα αποτελέσει και φέτος ένα από τα βασικά σκηνικά του «Ράλλυ των Θεών», φιλοξενώντας χιλιάδες φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σε δήλωσή του ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός επισήμανε ότι το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από έναν κορυφαίο αγώνα μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία διεθνούς προβολής της Πελοποννήσου. Υπογράμμισε ότι η Κορινθία, η Αργολίδα και η Αρκαδία συμμετέχουν στη φετινή διαδρομή, με την Αρκαδία να επιστρέφει έπειτα από περισσότερα από 40 χρόνια, ενώ τόνισε ότι η Περιφέρεια θα συνεχίσει να στηρίζει διοργανώσεις που ενισχύουν την εξωστρέφεια, τον αθλητικό τουρισμό και την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου.