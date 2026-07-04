Επεσαν οι υπογραφές για το μεγάλο έργο στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας

Η υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης για τη λειτουργική αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας, προϋπολογισμού 1.733.400 ευρώ, σηματοδοτεί την έναρξη ενός από τα σημαντικότερα έργα εκσυγχρονισμού αθλητικών υποδομών που υλοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου στη Μεσσηνία.

Το έργο, που υπέγραψε χθες Παρασκευή ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, έρχεται να συμπληρώσει τη σύμβαση για την προμήθεια νέου αθλητικού εξοπλισμού, ύψους περίπου 300.000 ευρώ, διαμορφώνοντας ένα συνολικό σχέδιο αναβάθμισης της ιστορικής αθλητικής εγκατάστασης.

Οι παρεμβάσεις αφορούν τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργική αναβάθμιση του σταδίου, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας, της λειτουργικότητας και της ποιότητας των εγκαταστάσεων, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες αθλητών, σωματείων και φιλάθλων. Σύμφωνα με την Περιφέρεια, η ολοκλήρωση του έργου θα συμβάλει και στη δυνατότητα φιλοξενίας αγώνων ποδοσφαίρου υψηλού επιπέδου.

Ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός χαρακτήρισε την υπογραφή της σύμβασης ακόμη ένα ουσιαστικό βήμα για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών της Πελοποννήσου, υπογραμμίζοντας ότι η παρέμβαση στο Εθνικό Στάδιο Καλαμάτας αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού που εξελίσσεται σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. Όπως σημείωσε, η Περιφέρεια επενδύει στη δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών και λειτουργικών αθλητικών εγκαταστάσεων, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η φετινή παρουσία δύο πελοποννησιακών ομάδων στη Super League, του Αστέρα και της Καλαμάτας, καθιστά ακόμη πιο επίκαιρη την ανάγκη αναβάθμισης των αθλητικών υποδομών.

Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Γιάννης Μαντζούνης ανέφερε ότι η συγκεκριμένη σύμβαση αποτελεί μέρος ενός συνολικού προγράμματος παρεμβάσεων που υλοποιεί η Περιφέρεια σε γήπεδα, κλειστά γυμναστήρια και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων και ασφαλών χώρων άθλησης, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της νέας γενιάς και των ερασιτεχνικών σωματείων.

Με την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης ανοίγει πλέον ο δρόμος για την έναρξη των εργασιών, με την Περιφέρεια Πελοποννήσου να θέτει ως στόχο την ταχεία υλοποίηση του έργου. Στην τελετή παρέστησαν ο αναπληρωτής περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί σύμβουλοι, υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας και εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας.