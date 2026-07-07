Τα έργα αποκατάστασης κατολισθήσεων στη Μεσσηνία

Δεκαεπτά έργα αποκαταστάσεων κατολισθήσεων, καθιζήσεων και άλλων ζημιών σε διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας, πρόκειται να υλοποιηθούν από την Περιφέρεια Πελοποννήσου από το “Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών 2026-2030”, το οποίο αφορά και άλλους νομούς της Περιφέρειας, με συνολική δημόσια δαπάνη 10 εκ. ευρώ.

Στην πρόσκληση που εξέδωσε ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, για την υποβολή προτάσεων μέχρι τις 31 Αυγούστου, στο Ειδικό Πρόγραμμα, στον άξονα προτεραιότητας με τίτλο “Αποκατάσταση ζημιών σε περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές”, για τη Διεύθυνση Τεχνικών Εργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, τα έργα που μπορούν να προταθούν και να ενταχθούν είναι:

1) Αποκατάσταση κατολισθήσεων πρανών επί της επαρχιακή οδού πλησίον φράγματος Χριστιανούπολης και τεχνικού έργου στα κατάντη. 2) Αποκατάσταση και διευθέτηση πρανών ποταμού Νέδας. 3) Αποκατάσταση κατολίσθησης επί της 22ης επαρχιακής οδού (πλησίον οικισμού Σελλά) και 26ης επαρχιακής οδού (πλησίον οικισμού Σελλά προς Πολυθέα), επί της 29ης επαρχιακής οδού (πλησίον οικισμού Πλατάνια) και επί της 8ης επαρχιακής οδού (πλησίον οικισμού Μουριατάδας). 4) Αποκατάσταση αστοχιών τεχνικών έργων σε ρέματα Δήμου Τριφυλίας. 5) Αποκατάσταση καθιζήσεων/κατολισθήσεων επί της 82ης εθνικής οδού, σε δύο θέσεις πλησίον του οικισμού Σιλίμποβες, σε δύο θέσεις πλησίον του οικισμού Μεσινά και σε μία θέση στην περιοχή "Κούπιτσα". 6) Αποκατάσταση αποστραγγιστικών δικτύων "Λιγδού", "Μουτελάκη" και "Μάλτα" και χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης κοίτης υδατορεμάτων. 7) Αποκατάσταση πρανών ποταμού Παμίσου, πλησίον οικισμών Άμμος και Πλατύ. 8) Αποκατάσταση κοίτης ρέματος "Δράκος", πλησίον οικισμού Στούπας και αποκατάσταση γεφυριού πλησίον οικισμού Μηλέας. 9) Αποκατάσταση λιμανιών Στούπας και Αγίου Νικολάου. 10) Αποκατάσταση καθίζησης επί της 30ης επαρχιακής οδού, πριν και μετά τον οικισμό Καρνάσι, αποκατάσταση κατολίσθησης πρανών επί της 30ης επαρχιακής πλησίον οικισμού Δασοχώρι και αποκατάστηση κατολίσθησης πρανών επί

της 26ης επαρχιακής πλησίον οικισμού Ψάρι. 11) Διευθέτηση και αποκατάσταση πρανών κοίτης χειμάρρων Χάραδρος και Αμφύτας. 12) Καθαρισμός τεχνικών έργων (οχετών κλπ.) λόγω της μεγάλης στερεομεταφοράς στο σύνολο του τμήματος Διαβολίτσι – Δασοχώρι. 13) Αποκατάσταση καθιζήσεων στην 3η επαρχιακή οδό τμήμα Μηλιώτη – Αριστομένης. 14) Αποκατάσταση καθιζήσεων στην 8η επαρχιακή οδό πλησίον οικισμού Στρέφι. 15) Αποκατάσταση καθιζήσεων στην 38η επαρχιακή οδό Σουληνάρι – Κορυφάσιο. 16) Αποκατάσταση κατολίσθησης στην 3η και 10η επαρχιακή οδό, πλησίον οικισμού Τουλούπα Χάνι (προς Μηλιώτη και Φλεσιάδα). 17) Αποκατάσταση καθιζήσεων και καθαρισμός τεχνικών έργων λόγω στερεομεταφοράς επί της 12ης επαρχιακής οδού, πλησίον οικισμού Αμπελοκήπων και αποκατάσταση κατολισθήσεων επί της 13ης επαρχιακής πλησίον του οικισμού Βασιλιτσίου”.