Η σφραγίδα της UNESCO σε Πάρνωνα και Ακρωτήριο Μαλέα

Με ιδιαίτερη επισημότητα πραγματοποιήθηκε η επίσημη Τελετή Ένταξης του Αποθέματος Βιόσφαιρας Πάρνωνα–Μαλέα στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας του Προγράμματος MAB της UNESCO, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή για την Πελοπόννησο και μια σημαντική διεθνή αναγνώριση για την περιοχή.

Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στον Λεωνίδιο παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας, των τοπικών φορέων και της UNESCO, με κεντρικούς ομιλητές τον Dr. António de Sousa Abreu, Γραμματέα του Προγράμματος MAB/UNESCO και Διευθυντή του Τμήματος Οικολογίας και Γεωεπιστημών της UNESCO, καθώς και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Επιτροπής MAB/UNESCO, Καθηγητή Μιχαήλ Σκούλλο.

Κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης έδωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο οποίος χαρακτήρισε την ένταξη του Πάρνωνα και του Ακρωτηρίου Μαλέα στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας ως δικαίωση μιας συλλογικής προσπάθειας πολλών ετών, που στηρίχθηκε στη συνεργασία της επιστημονικής κοινότητας, των φορέων, της αυτοδιοίκησης και, κυρίως, των ανθρώπων της περιοχής.

Όπως τόνισε, για την Περιφέρεια Πελοποννήσου η αναγνώριση αυτή αποτελεί ταυτόχρονα τιμή και ευθύνη, καθώς ενισχύει τη δέσμευση για ένα μοντέλο ανάπτυξης που συνδυάζει την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με την εξωστρέφεια, την καινοτομία, τις επενδύσεις και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών.

Ο Περιφερειάρχης ανέδειξε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της στρατηγικής το πρόγραμμα Peloponnese Trails, μέσα από το οποίο αναπτύσσεται ένα δίκτυο περισσότερων από 1.700 χιλιομέτρων σηματοδοτημένων μονοπατιών, με σημείο αναφοράς το Parnonas Trail, ενισχύοντας τον ήπιο τουρισμό και δημιουργώντας νέες αναπτυξιακές προοπτικές για ολόκληρη την Πελοπόννησο.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί σύγχρονα θεσμικά εργαλεία και αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση, μετά από πολλά χρόνια, του νέου Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου, το οποίο, όπως σημείωσε, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ισορροπημένη ανάπτυξη, με σαφείς κανόνες που διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος, την παραγωγική δραστηριότητα, τις επενδύσεις και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον ενεργό ρόλο που αναλαμβάνει πλέον η Περιφέρεια Πελοποννήσου στη διακυβέρνηση του νέου Αποθέματος Βιόσφαιρας, εκφράζοντας τη βεβαιότητά του για την επιτυχημένη πορεία του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Χρήστου Λαμπρόπουλου, ο οποίος αναλαμβάνει την προεδρία της Επιτροπής Διακυβέρνησης.

«Η ένταξη στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας αποτελεί την αρχή μιας νέας εποχής ευθύνης, συνεργασίας και δημιουργίας. Μιας εποχής που μπορεί να καταστήσει την Πελοπόννησο σημείο αναφοράς για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης.