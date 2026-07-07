Στην Τρίπολη χθες ο Δένδιας

Με επίκεντρο τον εκσυγχρονισμό των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πραγματοποιήθηκε χθες στην Τρίπολη η συνάντηση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια.

Η συνάντηση ακολούθησε την τελετή εγκαινίων του νέου Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (drones) στην Τρίπολη, μια σημαντική επένδυση που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την εκπαίδευση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και αναβαθμίζει τον ρόλο της πρωτεύουσας της Αρκαδίας στον εθνικό αμυντικό σχεδιασμό.

Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο Υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης, ενώ από πλευράς Περιφέρειας τον Υπουργό υποδέχθηκαν ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αρκαδίας Κώστας Μανδρώνης και ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Μανώλης Σκαντζός.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τον εκσυγχρονισμό των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, την αξιοποίηση των στρατιωτικών υποδομών της Πελοποννήσου, καθώς και τις προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη λειτουργία του νέου Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων, μια εξέλιξη που αναβαθμίζει τον ρόλο της Τρίπολης στον σύγχρονο σχεδιασμό της εθνικής άμυνας, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση της Πελοποννήσου στους τομείς της εκπαίδευσης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Ο Δημήτρης Πτωχός ευχαρίστησε τον Υπουργό για τη διαρκή και ουσιαστική συνεργασία, καθώς και για το σταθερό ενδιαφέρον του για την Πελοπόννησο. Παράλληλα, συνεχάρη τον κ. Δένδια για το σημαντικό έργο που επιτελεί στην ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε τη σημασία της στενής συνεργασίας με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και εξέφρασε τη βούληση του Υπουργείου να συνεχίσει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τόσο την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων όσο και την αναπτυξιακή προοπτική της Πελοποννήσου.